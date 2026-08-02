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Происшествия2 августа 2026 5:17

Минобороны РФ: над Крымом и еще 15 регионами ночью уничтожили 635 БПЛА

635 БПЛА уничтожили в ночь на 2 августа над Крымом и другими регионами
Юлия МАРКИНА
Над Крымом и другими регионами ночью уничтожили вражеские дроны

Над Крымом и другими регионами ночью уничтожили вражеские дроны

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередную вражескую атаку отразили минувшей ночью дежурные силы и средства ПВО. Данные об уничтоженных беспилотниках сообщило Министерство обороны страны.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - говорится в сообщении ведомства.

Вражеские дроны сбили над территориями 16 регионов, в том числе над Крымом.

Кроме того, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в ночь с 31 июля на 1 августа дежурные расчеты перехватили и уничтожили 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.