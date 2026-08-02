Бензин отпускают не больше 20 литров на одну машину Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с обеспечением топливом Крыма и Севастополя остается непростой из-за логистики, однако, работа по ее стабилизации продолжается. Бензин на заправках есть, но на его продажу действуют ограничения. Отпуск топлива лимитирован – часть по- прежнему по талонам, часть – за наличные.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 2 августа 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 2 августа 2026

Топливную карту Минтопэнерго республики обновляет ежедневно. На ней в режиме реального времени отмечают наличие бензина на тех или иных АЗС Крыма. Сегодня за «наличку» можно заправиться всеми видами топлива. Правда, купить больше 20 литров нельзя. В канистры тоже не отпускают.

В Большой Ялте, например, с утра открыли продажу бензина на шести АЗС сети АТАН. Заправиться можно, в частности на Южнобережном шоссе, 24 (там в наличии А-95 Ultra), а также в Массандре, на Южнобережном шоссе, 17В (А-92). Полный список у себя в соцсетях публикует администрация города.

В Феодосии и поселках 2 августа топливо марок АИ-95 Ultra и АИ-92 также есть на восьми заправках АТАН, сообщил глава администрации Владимир Ким.

Цены на горючее остаются высокими, в пределах 210-250 рублей за литр. А с 4 августа начнут действовать новые правила провоза топлива через Крымский мост.

Ситуация с бензином в Севастополе 2 августа 2026

В Севастополе бензин в свободной продаже появился на 16 АЗС, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Топливо марок АИ-95 Ultra, А-92 и А-100 есть по следующим адресам

-АЗС-60 Качинское шоссе, 2 (А-95 Ultra, А-92)

- АЗС-64 Фиолентовское шоссе, 4а (А-95 Ultra)

- АЗС-65 улица Руднева, 44 (А-95 Ultra, А-100)

- АЗС-66 Камышовое шоссе, 12б (А-95 Ultra, А-92)

- АЗС-68 улица Горпищенко, 155 (А-95 Ultra, А-92, А-100)

- АЗС-69 улица Генерала Мельника, 148 (А-95 Ultra, А-92)

- АЗС-80 улица Олега Кошевого, 1а (А-92, А-100)

- АЗС-81 улица Хрусталева, 62 (А-95 Ultra, А-92, А-100)

- АЗС-82 Камышовое шоссе, 7в (А-92, А-100)

- АЗС-83 Камышовое шоссе, 73 (А-92, А-100)

- АЗС-84 Столетовский проспект, 5 (А-95 Ultra, А-92, А-100)

-АЗС-85 улица Вакуленчука, 35б/2 (А-95 Ultra, А-92)

- АЗС-161 Гончарное, улица Дрыгина, 16 (А-95 Ultra, А-92, А-100)

- АЗС-166 Камышовое шоссе, 32 (А-95 Ultra, А-92)

- АЗС-167 Балаклава, улица Новикова, 51б (А-92, А-100)

- АЗС-168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а (А-92, А-100)

Бензин отпускают из расчета 20 литров на одну машину.

Напомним, чтобы поддержать стабильную ситуацию на внутреннем рынке топлива, правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей до 31 января 2027 года.

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