Волчата в "Тайгане" обожают фрукты. Скриншот из видео: Олег Зубков и парк "Тайган" с Алексагиными/МАХ

Спасенные в «Тайгане» волчата, которых новорожденными чуть не загрызла нерадивая мать, окрепли и не перестают удивлять. От маленьких и беспомощных созданий, какими они в начале мая попали в руки сотрудников парка, не осталось и следа. Сегодня это настоящие волки, чей вой разносится по «Тайгану», активно поддерживаемый собратьями.

Есть, правда, одно «но», которое отличает их остальных – Тайган и Варя без ума от фруктов.

- С тем, что они едят бананы и яблоки мы уже смирились. Но сливы! Особенно их любит Варя. Мясо рядом лежит, а они едят сливы, - рассказывает в своих соцсетях пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

Волчата любят фрукты не меньше обезьян. Скриншот из видео: Олег Зубков и парк "Тайган" с Алексагиными/МАХ

Тайган и Варя - именно так в парке назвали двоих из пятерых выживших малышей. Они оказались самыми крепкими из всего выводка. После родов волчица-мать не стала кормить и отогревать малышей, более того - попыталась их съесть.

- Тайган вообще очень крепкий волк. И очень ласковый. Только отходишь от вольера, начинает скулить, - рассказала Алексагина.

Тайган растет сильным и ласковым волчонком. Скриншот из видео: Олег Зубков и парк "Тайган" с Алексагиными/МАХ

Волчатам уже почти три месяца. Пока они живут в одном вольере с обезьянками, которых вместе с ними выхаживали сотрудники парка. Дергают их за хвосты и пытаются отобрать вкусняшки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В «Тайгане» спасают новорожденных волчат, которых чуть не загрызла мать

Пополнение в «золотом» прайде: самый ласковый лев «Тайгана» Симба впервые стал отцом