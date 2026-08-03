Его видели Пушкин и Черчилль: дуб из Симферополя вошел в пятерку известных деревьев России

Дуб «Богатырь Тавриды». Фото: МБУК «Парки столицы» (Симферополь)/МАХ

Величественный долгожитель из Детского парка Симферополя громко заявил о себе на всю страну. Дуб «Богатырь Тавриды» вошел в топ-5 конкурса «Российское дерево года-2026».

ПРОСЛАВИЛСЯ НА ВСЮ СТРАНУ

- Победитель - дуб «Новооскольский великан» из Белгородской области. Второе место занял дуб «Киреметь» из Чувашской Республики. Бронзовым призером стала «Танечкина сосна» из Ленинградской области, - сообщили организаторы конкурса.

На четвертой ступеньке - «Дуб Малиновой засеки» из Тульской области. Крымский «Богатырь Тавриды» замыкает славную пятерку.

Как проходил конкурс: лучших из 78 конкурсантов - кедров, елей, груш, тополей и лиственниц, выбирала вся страна, с 1 мая проходило онлайн-голосование.

СТАЛ ГЕРОЕМ ПОЭМЫ

Красавец дуб из Детского парка Симферополя, может похвалиться личным знакомством с великими людьми. В 1820 году у хозяина сада, где он рос, гостил великий Александр Пушкин. И очень даже может быть, что глядя на могучее дерево, поэт вдохновился на бессмертные строчки: «У лукоморья дуб зеленый…». Ведь этот пролог в поэме «Руслан и Людмила» появился уже после возвращения из Крыма.

Но и это не все в 1945 году в доме, с балкона которого прекрасно виден дуб-богатырь, отдыхал премьер-министр Англии Уинстон Черчилль, который ехал в Ливадию на Ялтинскую конференцию.

«РОСТОМ» С ДЕСЯТИЭТАЖКУ И ТОЛЩЕ СЛОНА

Возраст нашего исполина, по разным оценкам, от 250 до 750 лет. Параметры впечатляют:

обхват ствола свыше 6 метров; диаметр кроны - 30 метров; высота свыше 25 метров.

Для сравнения: дерево из Детского парка «ростом» почти с десятиэтажный дома, а в обхвате, как два небольших авто.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Итоги голосования:«Российское дерево года» 2026:

дуб «Новооскольский великан» набрал 13933 голосов;

дуб «Киреметь» - 12593;

«Танечкина сосна» - 6476;

«Дуб Малиновой засеки» - 2922;

дуб «Богатырь Тавриды» - 2221.

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