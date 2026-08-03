Лотос орехоносный занесен в Красную книгу России. Фото: Вера Зыкова/Никитский ботанический сад/Мах

В Никитском ботаническом саду впервые с начала века зацвел лотос орехоносный – тропический реликтовый вид, занесенный в Красную книгу России. Он появился в НБС буквально этой весной - его подарила жительница Севастополя, которая сумела вырастить растение у себя на участке.

- Замечательная женщина Ольга с мужем передали нам уже зрелый пятилетний лотос. Три его экземпляра мы высадили у себя в 90-литровые круглые контейнеры, и они уже цветут, - рассказала КП-Крым младший научный сотрудник лаборатории дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада Валерия Рысева. – Теперь, с учетом должного ухода, цветение станет регулярным.

Растение возвышается над водой на 50 сантиметров. Фото: Вера Зыкова/НБС/Мах

До этого лотосы в ботсаду не выращивали, а единственный экземпляр, который здесь появился еще в конце прошлого столетия погиб в 2004 году. Теперь же сотрудники мечтают собрать коллекцию этих растений.

- Растение очень крупное, его цветок размером порядка 15-20 сантиметров. В некоторых регионах лотос растет в большом количестве и, разрастаясь, мешает судоходству. Но в Крыму он не произрастает вообще, а у нас высажен в контейнеры, поэтому сильно разрастись не может. Это просто красивое растение, которым можно любоваться, - рассказала специалист.

Радовать своим цветением растение будет до конца лета. Фото: Вера Зыкова/НБС/МАХ

Цветение лотоса продлится до конца лета. А вместе с символом чистоты в Никитском ботсаду можно полюбоваться и нимфеями - так часто называют кувшинки. Впервые они появились здесь в 1903 году, а сегодня их насчитывается уже 29 сортов.

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