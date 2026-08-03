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Общество3 августа 2026 15:17

Огонь подошел вплотную: в Крыму из страшного пожара спасли табун лошадейфото

Под Керчью спасли табун лошадей во время пожара на территтории конного клуба
Юлия МАРКИНА
Около тридцати лошадей спасли во время пожара под Керчью. Фото: Анастасия Каретина/Вконтакте

Около тридцати лошадей спасли во время пожара под Керчью. Фото: Анастасия Каретина/Вконтакте

Табун лошадей спасли во время пожара под Керчью. Огонь охватил территорию пастбища рано утром и уже подступал к конюшням, принадлежавшим местном конному клубу. Три десятка животных, среди которых и элитные жеребцы, могли стать жертвами стихии, если бы не помощь села и неравнодушных горожан.

- Горела практически вся территория, а это несколько километров. Огонь удалось остановить буквально у конюшен. Пожарным помогало много людей, которые, узнав о беде, специально приехали из города. К счастью, спасли и лошадей, и наших коров, - рассказала КП-Крым хозяйка конного клуба Анастасия Каретина.

Животные оказались в эпицентре пожара. Фото: Конные прогулки. Обучение. Керчь/Вконтакте

Животные оказались в эпицентре пожара. Фото: Конные прогулки. Обучение. Керчь/Вконтакте

С огнем боролись почти весь день. Сильный ветер разносил искры на сотни метров и уничтожил территорию площадью почти 100 гектаров.

- Всех лошадей мы вовремя перевели в другую конюшню. К счастью, никто из них не пострадал, - рассказала Анастасия.

В клубе обучают взрослых и детей верховой езде. Фото: Конные прогулки. Обучение/Керчь/Вк

В клубе обучают взрослых и детей верховой езде. Фото: Конные прогулки. Обучение/Керчь/Вк

Конный клуб занимается обучением верховой езде, организовывает конные прогулки для детей и взрослых и даже записывает на морские купания с лошадьми. К счастью, все это удалось сохранить благодаря помощи неравнодушных.

Напомним, в Крыму объявлена высокая пожарная опасность.

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