Табун лошадей спасли во время пожара под Керчью. Огонь охватил территорию пастбища рано утром и уже подступал к конюшням, принадлежавшим местном конному клубу. Три десятка животных, среди которых и элитные жеребцы, могли стать жертвами стихии, если бы не помощь села и неравнодушных горожан.
- Горела практически вся территория, а это несколько километров. Огонь удалось остановить буквально у конюшен. Пожарным помогало много людей, которые, узнав о беде, специально приехали из города. К счастью, спасли и лошадей, и наших коров, - рассказала КП-Крым хозяйка конного клуба Анастасия Каретина.
С огнем боролись почти весь день. Сильный ветер разносил искры на сотни метров и уничтожил территорию площадью почти 100 гектаров.
- Всех лошадей мы вовремя перевели в другую конюшню. К счастью, никто из них не пострадал, - рассказала Анастасия.
Конный клуб занимается обучением верховой езде, организовывает конные прогулки для детей и взрослых и даже записывает на морские купания с лошадьми. К счастью, все это удалось сохранить благодаря помощи неравнодушных.
Напомним, в Крыму объявлена высокая пожарная опасность.
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