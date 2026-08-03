Около тридцати лошадей спасли во время пожара под Керчью. Фото: Анастасия Каретина/Вконтакте

Табун лошадей спасли во время пожара под Керчью. Огонь охватил территорию пастбища рано утром и уже подступал к конюшням, принадлежавшим местном конному клубу. Три десятка животных, среди которых и элитные жеребцы, могли стать жертвами стихии, если бы не помощь села и неравнодушных горожан.

- Горела практически вся территория, а это несколько километров. Огонь удалось остановить буквально у конюшен. Пожарным помогало много людей, которые, узнав о беде, специально приехали из города. К счастью, спасли и лошадей, и наших коров, - рассказала КП-Крым хозяйка конного клуба Анастасия Каретина.

Животные оказались в эпицентре пожара. Фото: Конные прогулки. Обучение. Керчь/Вконтакте

С огнем боролись почти весь день. Сильный ветер разносил искры на сотни метров и уничтожил территорию площадью почти 100 гектаров.

- Всех лошадей мы вовремя перевели в другую конюшню. К счастью, никто из них не пострадал, - рассказала Анастасия.

В клубе обучают взрослых и детей верховой езде. Фото: Конные прогулки. Обучение/Керчь/Вк

Конный клуб занимается обучением верховой езде, организовывает конные прогулки для детей и взрослых и даже записывает на морские купания с лошадьми. К счастью, все это удалось сохранить благодаря помощи неравнодушных.

Напомним, в Крыму объявлена высокая пожарная опасность.

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