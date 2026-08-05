Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 6 августа 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 6 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Воровского, 47, 63, 65;

ул. Курортная, 3-51 , 4-56 ;

ул. Беспалова, 3/1, 24;

ул. Алуштинская, 2-52 , 5-59

ул. Генерала Васильева, 1-19 , 2-20 ;

ул. Складская, 1-19 , 2-24

ул. Буденного, 38-42 , 45-49 ;

ул. Чапаева, 36-70 , 41-71а ;

ул. Щорса, 37-63 ;

пер. Гранитный,10

ул. Крымская, 1-15 , 2-16 ;

ул. Чатырдагская, 1-8;

ул. Чобан Заде, 1-8

ул. Караимская, 25, 25а, 25б.

ул. Проездная, 10-22 , 13-25 ;

ул. Слуцкого, 11;

ул. Чернышевского, 1, 2-4 ;

ул. Дзюбанова, 9;

пер. Шаталова, 10-12 ;

пер. Проездной, 1а, 1-25/1 , 2-18 ;

пер. Грузовой, 1-15 , 2-12 ;

пер. Производственный,

ул. Крылова, 131а;

ул. Петровская Балка, 171-275 , 203а, 218-316;

спуск Телефонный, 7, 11, 11а

ул. Туристов, 2, 24-56 , 29-59 ;

ул. Леси Украинки, 94-126 , 109-145 ;

ул. Тюльпанная, 1, 21-29 ;

ул. Локомотивная, 26-30 , 27-55 ;

ул. Генова, 11-17/3 , 20-34 , 43;

ул. Азовская, 30-66 , 33-71 ;

ул. Москалева, 13-27 , 24-66 , 25/12, 27а;

ул. Проводников, 13-95 , 44-104 , 65/121;

пр-зд Проводников, 2-12 , 3-45 , 53Б;

пер. Туристов, 1-9/139 , 2-62 , 13-49 ;

пер. Крутой, 42;

пер. Альпинистов, 3-11

Где отключат свет в Евпатории 6 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Сытникова, 16;

ул. Фрунзе, 48, 52

ул. Некрасова, 59а

ул. Восточная, 6-12 ;

ул. Петриченко, 27-38/4, 41-57 ;

ул. Красная, 15, 17, 19, 20, 22;

ул. Перекопская, 19-29 , 41;

ул. Хлебная, 26-34 , 39-51а

пгт Заозерное:

ул. Зеленая, 5а

ул. Гайдара, 64;

ул. Зеленая, 1-9 , 8, 18;

ул. Садовая, 1, 5

Где отключат свет в Алуште 6 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

село Приветное:

ул. Заречная, 1-47;

ул. Ленина 34;

ул. Горького,

ул. К. Маркса,

ул. Лесная,

пер. Виноградный

Где отключат свет в Керчи 6 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. К. Цеткин, 11-15 ;

ул. Курортная, 11;

пер. Юннатов, 4-12 , 5/10, 9, 11/7, 15

ул. Орджоникидзе, 103/2, 111-117а ;

ул. Тенистая, 4-8 ;

ул. Толстого, 130, 132, 136, 138

ул. Толстого, 58

ул. Пожарского, 1-13 , 6-78 ;

ул. Рязанова, 17-39 ;

ул. Спартака, 9-17 , 30, 32

Где отключат свет в Феодосии 6 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. 1 Мая, 23-37 , 26-34 ;

ул. Пономаревой, 1-26;

ул. Кочмарского, 33;

ул. Краснофлотский, 1-8, 10-14 ;

пер. Андреевский, 3, 4-10 , 5, 5а;

пер. Военно-морской, 1-11;

пер. 1 Мая, 1-12;

ул. Софиевская, 1-16, 18;

ул. Мариупольская, 1-16, 18;

ул. Краснодарская, 38г;

ул. Милетская

село Южное:

ул. Трансформаторная, 1-7;

ул. Центральная, 1-28, 28а, 30-40 ;

ул. Дорожная, 1-13 ;

ул. Клубная, 1-11, 13-19 ;

ул. Мостовая, 2-7;

ул. Крутая, 3-10;

ул. Луговая, 4;

ул. Сельская, 3;

ул. Веселая, 2-10 , 11;

ул. Заречная 1-5;

ул. Речная, 1-3;

пер. Речной, 4а, 6;

ул. Бахчалы, 4, 15;

ул. Яны-Даг, 40;

ул. Ветан, 2-44, ФАП;

ул. Абденановой, 6

Где отключат свет в Севастополе 6 августа 2026:

с 9.00 до 13.00

ул. Степаняна 2, 8, 8-А, 8-Б, 8-Г, 8-Д, 10, 10-А, 10-Б;

ул. Волнистая 1, 4, 4-А, 6, 9, 16, 22, 22-А, 24.8

с 9.00 до 16.00

пер. Водосточный, 14,15;

ул. Гвардейская, 22-56,47/1,21-49;

ул. Михайловская, 23,24.