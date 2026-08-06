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Что происходит6 августа 2026 6:20

ПВО отразили масштабную атаку: уничтожены 605 БПЛА, в том числе над Крымом и акваториями морей

Над Крымом и другими регионами России сбили свыше 600 БПЛА
Анастасия БУРМИСТРОВА
Атака отражена в период с 20:00 5 августа до 8:00 6 августа

Атака отражена в период с 20:00 5 августа до 8:00 6 августа

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 20:00 5 августа до 08:00 6 августа над российскими регионами дежурные средства ПВО ликвидировали 605 БПЛА самолетного типа, информирует Минобороны РФ.

В течение 12 часов беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбили над Республикой Крым, акваториями Черного и Азовского морей, а также над территориями Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской областями и Краснодарским краем.

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