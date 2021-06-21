Коронавирус в «Артеке»: В обсерватор отправили 60 детей и 16 вожатых

Смена в «Артеке» идет в штатном режиме, осуществляется постоянный мониторинг здоровья детей, Фото: МДЦ «Артек»/VK

Международный детский лагерь, который находится у подножия горы Аю-Даг, к сожалению, не смог избежать заболевания коронавирусом среди воспитанников.

На сегодняшний день известно, что 12 несовершеннолетних, которые заболели ковидом, переносят его в легкой форме, получая должное медицинское лечение. Тех же, кто контактировал с зараженными COVID-19, пришлось отправить на карантин, чтобы соблюсти предписания Роспотребнадзора.

- В обсерваторе находятся 60 девчонок и мальчишек, в медицинских учреждениях - 12 детей с подтвержденным диагнозом – ковид, - сообщил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Также пришлось изолировать 16 взрослых - вожатых, которые непосредственно общались с заболевшими, которые все приехали из Москвы и Московской области.

Возраст детей, оказавшихся в больнице и обсерваторе - от девяти до пятнадцати лет.

В «Артеке» коронавирус дал о себе знать совсем недавно: случаи заболевания ковидом здесь зафиксировали с 17 по 19 июня.

- Заболевшие и контактировавшие с ними направлены под медицинское наблюдение на две недели в обсерваторы - санаторий «Прибой» в Евпатории и центральную горбольницу города Армянска, - отметили в пресс-службе МДЦ.

На сегодняшний день все изолированные находятся под круглосуточным присмотром медиков. В трехместных палатах, куда их поселили, есть все необходимое: санузел, душ.

В дополнение к больничному питанию, детям направляются из «Артека» фрукты, печенье.

Педагоги и воспитатели общаются с детьми в режиме онлайн. Артековцев, чтобы они не скучали, обеспечили разными настольными играми.

- Родители проинформированы, дети находятся на связи с родными. Смена в «Артеке» идет в штатном режиме, осуществляется постоянный мониторинг здоровья детей, - отмечают в лагере.

К счастью, природная стихия, которая нанесла ощутимый вред Ялте, обошла стороной международный детский центр.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Источник: В «Артеке» шесть детей заболели коронавирусом

Ситуация под контролем, детей перевели в инфекционное отделение (подробнее)