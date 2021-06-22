«Таврида» пережила «Библейский потоп»

Дорогу удалось отстоять у стихии благодаря слаженной и профессиональной работе специалистов.

На прошлой неделе на Крым обрушился «Библейский потоп» - так средства массовой информации охарактеризовали прошедшие ливни. И правда: этот удар стихии стал рекордным за всю историю метеонаблюдений на полуострове. Власти даже ввели режим чрезвычайной ситуации: затопленными оказались целые улицы, города…

Как только стал понятен масштаб бедствия, автомобилисты начали предсказывать будущее трассы А-291 «Таврида»: затопит ее или нет. Предпосылки для опасений были: зимой снегопады буквально парализовали движение на этой автодороге.

Однако сейчас все обошлось. Как дорожникам удалось добиться этого?

«СТАРАЛИСЬ ПРОЯВИТЬ ГИБКОСТЬ»

Содержанием «Тавриды» занимается ООО «ЕТС КРЫМ». Генеральный директор компании Вячеслав Тесля выезжал на самые сложные участки и инспектировал, как его сотрудники держат ответ перед стихией. Объективные трудности возникли на нескольких отрезках, в том числе на 15-16-м км: тут дорога была скрыта под водой.

Вячеслав Тесля

- Осадки шли с полей, собирались в приемных лотках и уходили в трубы. Воды оказалось так много, что трубы с ней просто не справлялись. В результате вода - вместе с илом, грязью и мусором - просачивалась на дорогу, - объясняет механизм подтоплений Вячеслав Тесля. - Конечно, в таком состоянии дорога нормально функционировать не могла. Перед личным составом была поставлена задача как можно быстрее ликвидировать эти последствия непогоды. Мы старались проявить гибкость и осуществляли переброску техники на участки с самой напряженной обстановкой.

«Личный состав», «переброска техники»… Руководитель компании ловко оперирует военной терминологией. Оказывается, Вячеслав Тесля - в прошлом военный. И бывших, подчеркивает он, в этом деле не бывает.

Заместитель генерального директора по содержанию автомобильных дорог ООО «ЕТС КРЫМ» Андрей Буравлев в свою очередь добавляет, что бригады предприятия помогали выбраться из воды автомобилистам, оказавшимся в зоне подтопления.

- Количество вытащенных не считали. Не до этого было… Главным было действовать оперативно, - говорит Андрей Буравлев.

Перед личным составом была поставлена задача как можно быстрее ликвидировать эти последствия непогоды

СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

Примечательно, что вода заливала дорогу на одних и тех же участках. Что самое интересное: проблемы возникли именно там, где были прошлой зимой, во время обильных снегопадов!

Вот как этот нюанс прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Решение окончательное нужно найти один раз и закрыть тему эту. И провести еще раз анализ по исследованию проектной документации. По «Тавриде», где был снежный занос, ровно на том же месте и вода пошла. Значит, проектные решения, на мой взгляд, какие-то необходимо скорректировать, - цитируют Сергея Аксенова «Вести Крым».

Что на это могут сказать в компании, которая содержит «Тавриду»? Вячеслав Тесля лишь разводит руками.

- Трудно поспорить с этим мнением, - говорит он. - Такая проблема действительно есть.

Просим руководителя предприятия объяснить, что называется, на пальцах.

Сергей Аксенов

- Если говорить совсем просто, то проблемы возникают там, где дорожное полотно находится очень низко. Будь оно чуть-чуть выше, то зимой не было бы переметов, а летом - переливов, - рассказывает Вячеслав Тесля. - Как решить проблему? Вопрос непростой. На мой взгляд, нужно предусмотреть целый комплекс защитных мероприятий. Во-первых, необходимо усилить систему водоотведения. А во-вторых, решить вопрос с тем уровнем, на котором находится дорога. Но это уже не наша сфера ответственности. Мы можем лишь высказывать свою точку зрения, делиться своим видением ситуации. Мы готовы делать это, поскольку очень хорошо знаем эту дорогу, ведь содержали ее еще до ввода в эксплуатацию.

ЗИМА МНОГОМУ НАУЧИЛА

Что касается коллапса на «Тавриде» прошлой зимой, отмечает Вячеслав Тесля, то компания сделала для себя очень серьезные организационные выводы. Предприятие уже закупило дополнительную технику и наняло персонал. Так, если зимой в штате ООО «ЕТС КРЫМ» было 90 сотрудников, то к этому дню уже 171. Рост почти в два раза.

- Могу с полной ответственностью заявить, что коллектив у нас подобран и сформировался, - с гордостью в голосе говорит Вячеслав Тесля. - Показательный момент: за последний год люди увольнялись у нас исключительно по состоянию здоровья (возраст) или по семейным обстоятельствам. Один из наших сотрудников ушел по той причине, что переезжает вместе со своей семьей в Петербург. И там, кстати, будет работать в головном офисе нашей компании ООО «ЕТС».

Растет и автопарк ООО «ЕТС КРЫМ». Еще пару лет назад в распоряжении предприятия было 14 единиц техники, сейчас - 74. Комбинированные дорожные машины, подметально-уборочные «Бродвеи», шнекороторные машины, которые можно использовать в Заполярье… А еще в арсенале компании грузовой эвакуатор - на весь Крым он один.

- Наша главная цель - продолжать развиваться и приносить пользу людям, - резюмирует Вячеслав Тесля.

ОФИЦИАЛЬНО

«Упрдор «Тамань» сообщает, что сильные осадки не затопили трассу «Таврида». Движение осуществляется в штатном режиме» - сообщило правительство Республики Крым 17 июня 2021 года.

СКАЗАНО!

«Зима показала свои минусы трассы «Таврида», лето - свои. Надо учесть эти проблемы и принять все меры для того, чтобы избежать их в будущем».

Вячеслав ТЕСЛЯ, генеральный директор ООО «ЕТС КРЫМ».

НА ЗАМЕТКУ

Многие автомобилисты сетуют на то, что на трассе А-291 «Таврида» не создан соответствующий сервис, а за окном - однообразный пейзаж. Если пейзаж изменить сложно, то сервис планируется развивать семимильными шагами. Так, недавно на автодороге открылась первая стационарная заправка, в ближайшей перспективе - появление еще одной. Кроме того, со временем «Таврида» «обрастет» специальными многофункциональными зонами с площадками для отдыха и другими объектами сервиса.