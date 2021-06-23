Спасала ребенка, унесло собаку: Как жители Керчи пережили наводнение

Улица Советская во время наводнения в Керчи Фото: Юлия МАРКИНА

Керчане постепенно выходят из того шока, который испытали во время наводнения. Основные усилия брошены на уборку домов, квартир, магазинов и сушку автомобилей. Многое повреждено и восстановлению не подлежит. Из подтопленных районов продолжают вывозить горы мусора. Вернее то, что когда-то было вещами, товаром или мебелью. «Комсомолка» пообщалась с жителями Керчи, спасавшими себя, детей, животных и имущество во время этого библейского потопа.

Трехэтажный дом по улице Советской старой постройки. Рядом - кинотеатр «Украина» и исторический центр. Здесь, как и на Шлагбаумской, сильно пострадали от разгула стихии. В одном из домов снимает квартиру Мария Петрова с двумя детьми. Дом без фундамента и подвалов - это и открыло свободный доступ воде в жилые помещения. Потоки хлынули в окно, в дверь. Уже через десять минут женщина с детьми оказались по колено в грязной воде с примесью канализационных стоков.

- Когда я зашла в квартиру, у меня на глазах из-под ковров начала подниматься вода. Из- под земли пошло, потом из-под окон, потом из подъезда. Все пошло в дом, вся эта грязь, вся жижа. Везде пошло, со всех щелей… Вещи, которые мы носим, я спасла. Ковры пришлось выбросить, мебель вся мокрая. Пытаюсь что-то просушить, чтобы было хоть на чем-то спать. Слава богу, холодильник работает, я просушила мотор и только сегодня его включила. Дети просят расстелить кровать. На все мокрое и спать невозможно, - говорит «Комсомолке» керчанка Мария.

Вода подступила к окну дома по улице Советской. Фото: скриншот из видео Марии Петровой

Воду вычерпывали до изнеможения, пока не распухли руки, вспоминает Мария. Детей пришлось отправить к соседям. Сейчас, чтобы просушить комнату, в квартире постоянно включен на обогрев кондиционер и открыты окна.

СПАСЕНИЕ ОВЧАРКИ

Софья Баталова во время наводнения спасала ребенка и собаку. Когда вода хлынула во двор, 11-ти месячного «немца» унесло потоком.

- Плыл в сторону горбольницы и начала улицы Жени Дудник. Не смогла ему помочь, поскольку нужно было вынесли ребенка на руках, - рассказывает Софья.

Пес проплыл от четвертой школы до улицы Горбульского, запрыгнул на крышу плавающей машины и таким образом спасся. Собаку из воды вытащил молодой человек из ближайшего дома.

Немецкая овчарка после долгой борьбы со стихией запрыгнула на крышу авто. Фото: Александр Щербина

По рассказам очевидцев, в районе в тот день выли все псы, оставленные хозяевами на привязи во дворах частных домов. На Нижнем Солнечном не успели спасти щенков, запертых в подвале многоэтажки, куда тоже хлынула вода. Их тела выплыли, когда стали откачивать воду.

ПЛАВАЮЩИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Огромный ущерб стихия нанесла предпринимателям. Они до сих пор не могут точно назвать сумму убытков.

Инна Шмыгленко пыталась спасти холодильное оборудование. Шесть холодильников уплыли с Центрального рынка, где еще накануне сильнейшего ливня как обычно стояли возле палатки с фастфудом. Потоком воды холодильники вынесло за ворота рынка, пронесло вдоль налоговой и забросило в один из дворов по улице Кирова.

- Один холодильник еще так и не нашли. Все остальные не подлежат восстановлению, - рассказывает «Комсомолке» предприниматель.

Один из холодильников, которые "уплыли" с Центрального рынка во время потопа в Керчи. Фото: Максим Синяков

А вот киоск с ортопедическими товарами, стоявший возле здания первой городской больницы, собственники нашли почти сразу - помогло видео, выложенное в соцсетях. Керчане сняли, как вода, словно на ладошку, подняла металлическую конструкцию и вынесла в ближайший двор. Киоск уткнулся прямо в балкон пятиэтажки. Пригнанный после того, как ушла вода, автокран не смог его поднять, рассказали жильцы.

Большие убытки и у автовладельцев. Чтобы получить компенсацию, керчанам, чьи машины утонули во время потопа, приходится оббивать пороги инстанций: нужны справки от МЧС и гидрометцентра. В городе массово сушатся автомобили и уже находятся желающие купить утонувший автотовар.

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