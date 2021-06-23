Без пафоса: в Керчи после реконструкции открыли Митридатские лестницы

Большая Митридатская лестница в день открытия после реставрации приняла большое количество туристов. Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи после длительной реконструкции открыли для посещения Большую и Малую Митридатские лестницы. Официальной церемонии с торжественным перерезанием ленточки власти не устраивали. Рабочие просто убрали ограждения и открыли свободный доступ к культурным объектам.

Реставрационные работы, как заявлял ранее глава администрации Сергей Бороздин, завершились еще в декабре прошлого года. Но лестницы решено было открыть только в мае 2021-го. Но и весной открытие не состоялось из-за неблагоприятной эпидемситуации, связанной с распространением коронавируса.

В июне стало известно, что по настоянию общественности глава Крыма все-таки внес изменения в указ о «режиме повышенной готовности», разрешив провести церемонию открытия лестниц и традиционное для Керчи факельное шествие. Правда, официальной информации о проведении шествия или его отмене пока нет.

Реконструкция Митридатских лестниц велась с 2018 года Фото: Юлия МАРКИНА

Несмотря на последствия стихийного бедствия, которое обрушилось на город на прошлой неделе, Митридатские лестницы от наводнения не пострадали. В день открытия они приняли большое количество посетителей - как туристов, так и местных жителей. Поток людей на гору Митридат не иссякал до позднего вечера.

Туристы и гости города фотографируются на обновленной Митридатской лестнице Фото: Юлия МАРКИНА

После реставрационных работ, которые начались в 2018 году, здесь демонтировали разрушенные конструкции и усилили те, что сохранились с прежних времен, установили декоративное освещение, проложили систему ливневой канализации и благоустроили территорию возле обелиска славы на вершине горы Митридат.

Отныне здесь работают видеокамеры и несколько пунктов охраны, задача которой не допустить повреждения объекта культурного наследия.

Но ограждения успели убрать не везде. С одной стороны обелиск Славы еще огорожен металлическим забором и продолжаются работы по благоустройству - в большие декоративные вазоны пока не высажены цветы.

Цветник в форме звезды украшает смотровую площадку у обеслика Славы Фото: Юлия МАРКИНА

Изначально реставрацию Митридатских лестниц начала компания «Меандр», но из-за грубых просчетов и ошибок в проектной документации работы были приостановлены. Реставрация возобновилось только в конце 2019-го, после того, как Главгосэкспертиза России одобрила уточненный проект. Продолжила работы компания «Баварский дом». Второй контракт на реконструкцию Большой и Малой Митридастких лестниц был заключен на сумму 651 млн. рублей. Финансирование осуществлялось в рамках Федеральной целевой программы.

Обелиск Славы на горе Митридат тоже отреставрировали Фото: Юлия МАРКИНА

Большая Митридатская лестница - историческая достопримечательность Керчи. Она была построена в первой половине XIX века и состоит из 432 ступеней.

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