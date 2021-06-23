«Не ждать, а обращаться за помощью»: Глава Ялты рассказала о ситуации в городе

В Ялте продолжают разбирать завалы и откачивать воду из пострадавших домов. Фото: Станислав Мазур

В Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы после урагана и вызванного им наводнения. Как рассказала на своей странице в Facebook глава Ялты Янина Павленко, помогать разбирать завалы в город прибыли около тысячи человек со всего Крыма.

- Сейчас приоритет: расчищать те завалы ила и камней, которые нанесло по всей территории Большой Ялты, откачивать воду из подвалов многоквартирных жилых домов. А также, конечно сейчас, приоритет - поиски той единственной женщины, которая до сих пор числится без вести попавшей, - сообщила Павленко.

По информации руководителя города, на территории Большой Ялты полностью восстановлено энергоснабжение и водоснабжение. Работы по подаче газа продолжаются в Гурзуфе, завершить их планируют к вечеру сегодняшнего дня. Остается в силе рекомендация по термической обработке воды перед ее употреблением.

- Еще раз сегодня Роспотребнадзор и водоканал отобрали образцы воды для того, чтобы понять ее качество. По-прежнему рекомендация Роспотребнадзора: воду кипятить перед употреблением. На сайте водоканала сегодня появится информация об улицах, где будут стоять водовозки с питьевой водой. Ситуация с водоснабжением восстановлена на всей территории Ялты, за исключением локальных ситуаций, где это связано с порывами на сетях, - сказала глава Ялты.

Первые 11 пострадавших в результате стихии, как сообщила Янина Павленко, уже получили компенсационные выплаты. Всего заявления подали 490 человек. Павленко призвала ялтинцев «не ждать, а обращаться за помощью». На выплаты компенсаций Ялта получила из республиканского бюджета первый транш в размере почти 58 млн. рублей.

18 июня на Ялту обрушили сильнейшие дожди, которые спровоцировали наводнение. Многие дома были затоплены, реки вышли из берегов, селевыми потоками сносило строения и автомобили. По официальным данным, в результате стихи пострадали 54 человека. Шесть из них сейчас находятся в больнице, остальные получили амбулаторное лечение. Один человек погиб, еще один числится пропавшим без вести. Ведутся поиски женщины, которую смыло селевым потоком.

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