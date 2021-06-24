Жертв могло быть больше: Как Крым справился с наводнением

Пострадавший от схождения селей дом в Ялте. Фото: Янина Павленко/ Facebook

Обрушившееся на Крым стихия стала своеобразной проверкой на прочность и быстроту реакции местных властей. Ни одна комиссия и проверяющая инстанция не выявит недочеты, которые возникнут при реальной угрозе. Только экстренная ситуация может определить компетентность и соответствие чиновников занимаемым должностям. В случае с наводнением в Крыму, не будь четкой координации действий властей и экстренных служб, все могло быть гораздо хуже.

- Силы и средства были перегруппированы и сосредоточены в местах нанесения первого удара стихии: в Керчи и Ялте. Это позволило в целом минимизировать последствия, а самое главное сохранить в таких тяжелейших условиях человеческие жизни. Количество пострадавших говорит об этом. При таких условиях, при таком рельефе и при таких осадках, как правило, бывает очень сложная обстановка. Ситуация и была сложной. Но в рамках выполнения профессиональных задач сработали, - заявил замминистра чрезвычайных ситуаций России Виктор Яцуненко.

В результате стихии в Крыму по последним данным пострадали 55 человек, 1 погиб, поиски женщины, которую смыло селевым потоком в Ялте, продолжаются. Из зон подтопления спасатели достали больше 70 автомобилей.

Министерство обороны по просьбе президента в 14 раз увеличило группировку на полуострове - военные помогали развозить людей из подтопленных районов и до сих пор участвуют в разборе завалов.

На борьюу со стихией были брошены усиленные группировки МЧС, Минобороны и Росгвардии Фото: Юлия МАРКИНА

КАК ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ

Реакция главы Крыма была молниеносной - уже через несколько часов после того, как вода хлынула на восточную часть полуострова, Сергей Аксенов был на месте. Он плыл на лодке и ездил на БТРе: передвигаться по городу иначе было невозможно. А когда стала сходить вода, лично обошел затопленные дворы. На вторые сутки отправился в Ялту.

Это личное присутствие и характерное для Аксенова желание все увидеть своими глазами, позволили вовремя принять нужные для региона решения. В республике был введен режим чрезвычайной ситуации, перед этим его объявили в Керчи, а затем и в Ялте. По поручению главы были сформированы комиссии, которые проводили и продолжают проводить подворовые обходы, чтобы установить ущерб, нанесенный стихией.

Оперативно начались и выплаты пострадавшим - уже 22 июня жителям Керчи и Ялты начали выплачивать компенсации. На помощь пострадавшим правительство республики выделило 160 млн. рублей. И это только первый транш: финансовая помощь Крыму поступит и на федеральном уровне. Правительство России и лично президент Путин контролируют ситуацию.

Глава Крыма лично проинспектировал затопленную в результате стихии Керчь. Фото: "Крым 24"

«ИСХОД» ТУРИСТОВ

Правда, оттока туристов после наводнения в Крыму избежать не удалось. Россияне стали снимать брони в отелях и отказываться от запланированного отдыха. В обесточенной Ялте Роспотребнадзор запретил пить воду из-за под крана даже после кипячения и купаться в море. В ведомстве назвали это единственно верным решением в условиях, когда в акваторию поступило огромное количество смытой с улиц грязи. Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг качества морской воды - опасения связаны с угрозой возникновения кишечных инфекций.

Более десяти тысяч человек планируют экстренно вакцинировать против гепатита А. Зато холерной палочки, появления которой опасались в ведомстве, у берегов Ялты не обнаружено. Власти рассчитывают на возобновление прерванного стихией курортного сезона после того, как ситуация полностью стабилизируется.

- Туристам только неубранная инфраструктура угрожает, но мы надеемся, что с ней справимся, - доложил Аксенов президенту Владимиру Путину на заседании правительства.

Фактически устранить последствия стихии удалось за считанные дни. В Ялте восстановили водо- энерго- и газоснабжение, глава города лично объезжает пострадавшие территории и координирует действия в регионе. Янине Павленко удалось установить контакт с жителями и, самое главное, не допустить паники. Она ежедневно делится информацией в соцсетях из мест, где лично присутствует.

УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

Ликвидация последствий наводнения в Крыму проходит по примеру Иркутской области, пострадавшей от паводка летом 2019-го. Сергей Аксенов заявил, что попросил разработать именно такой алгоритм действий.

Но разница с Иркутском в том, что там по итогам паводка потребовали снять с должности главу Нижнеудинского района, который, по сообщениям СМИ, во время наводнения занимался спасением своего имущества. А позже, после критики президента, был уволен губернатор Иркутской области. Власти региона, не сделав выводы, допустили вторую волну паводка уже через месяц и в общей сложности число пострадавших составило почти 50 тысяч человек, а выплата компенсаций и оценка ущерба растянулись на месяц.

В Крыму тем временем обратились к пострадавшим с просьбой «не ждать, а обращаться за помощью» и в кратчайшие сроки организовали выплаты. Завершить основной объем работ по ликвидации последствий власти рассчитывают к понедельнику, 28 июня, то есть чуть больше, чем через неделю после страшных событий. Уже сейчас, как заверил Сергей Аксенов, «острых мест, угрожающих жизни и здоровью населения на полуострове нет».

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