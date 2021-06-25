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Общество25 июня 2021 11:16

«У нас тут святые места»: В Крыму туристы устроили танцы около древнего монастыря

Отдыхающие включили музыку и пустились в пляс
Юлия МАРКИНАЮлия МАРКИНА
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Отдыхающие устроили танцы у монастыря в Севастополе . Фото: "ЧП Крым"/"Вконтакте"

Отдыхающие устроили танцы у монастыря в Севастополе . Фото: "ЧП Крым"/"Вконтакте"

В Севастополе туристы устроили дискотеку возле пещерного монастыря Челтер-Мармара. Видео танцев с громкой музыкой появилось в социальной сети. На кадрах видно, как отдыхающие включили музыку в автомобиле и пустились в пляс.

- Вот понаехали! Челтер-Мармара, очень красиво. Внизу у нас тут монастырь, а вот такие приезжают и включают музыку, на природе типа. А ничего что у нас здесь святые места?!,- возмутилась крымчанка.

По словам автора видео, туристы и в монастыре не знали как себя вести: громко разговаривали и шумели.

Челтер-Мармора является памятником археологии. Это пещерный монастырь, который расположен на обрыве горы Челтер-Кая под Севастополем. Является объектом культурного наследия федерального значения. Монастырь был основан в XIII-XV веках.

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Туристы устроили дискотеку возле монастыря в Крыму
Отдыхающие включили громкую музыку и пустились в пляс.

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