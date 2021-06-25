Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 июня: 232 новых случая за сутки

Прививочная кампания показывает хорошие результаты. Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 855 человек, стационарное (covid и пневмония) - 2162.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 47029 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 42775.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК.

За 24 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 192 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6096 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 142 человека, выздоровевших за весь период – 42 775 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 96 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города. 42 человека выписаны с выздоровлением, трое пациентов скончались. Всего в городе с начала пандемии было выявлено 16 054 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 14 453 человека выздоровели, 720 пациентов скончались.

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