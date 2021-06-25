Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2021 11:52

Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 июня: 232 новых случая за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 25 июня
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прививочная кампания показывает хорошие результаты.

Прививочная кампания показывает хорошие результаты.

Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 855 человек, стационарное (covid и пневмония) - 2162.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 47029 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 42775.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК.

Данные Минздрава РК.

За 24 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 192 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6096 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 142 человека, выздоровевших за весь период – 42 775 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 96 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города. 42 человека выписаны с выздоровлением, трое пациентов скончались. Всего в городе с начала пандемии было выявлено 16 054 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 14 453 человека выздоровели, 720 пациентов скончались.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Крыму 2021: последние новости