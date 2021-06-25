Ждать ли Крыму коронавирусных ограничений по примеру Краснодара

Побережье Ялты после стихии. Фото: архив "КП".

Из-за ограничений для туристов, которые с 1 июля вводят в Краснодарском крае, горячую линию Министерства курортов Крыма штурмуют звонками. Вопрос один: для отдыха на полуострове теперь тоже нужна справка о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19? В ведомстве отмечают, что пока такие требования действуют только для санаториев и детских лагерей. Отели, пансионаты и гостиницы справок не требуют, но могут по своему усмотрению менять условия заселения. А вот работа хостелов в Крыму по-прежнему запрещена.

ТРЕБОВАНИЯ К ТУРИСТАМ

Крым открыт для туристов, но с оговоркой, что определенные требования соблюдать все-таки придется. На полуострове действует масочный режим - в магазинах не обслуживают покупателей без средств защиты. Нарушение чревато штрафами для собственников торговых центров, супермаркетов и небольших торговых точек.

Обязаны использовать маску и пассажиры общественного транспорта. Хотя фактически в летний зной в крымских маршрутках в масках находятся единицы. Это одна из причин резкого всплеска заболеваемости коронавирусом, уверены в Роспотребнадзоре. Число заболевших в последние две недели растет в геометрической прогрессии, больницы и роддом в Симферополе снова переводят в ковидный режим.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса, да и не сорвать курортный сезон, власти обязали привиться всех сотрудников, занятых в туристической сфере, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Это касается работников санаториев, детских оздоровительных лагерей, общепита, экскурсионного обслуживания и транспортных услуг.

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

Массовые мероприятия в Крыму по-прежнему под запретом. Культурные, развлекательные и спортивные акции, где предполагается присутствие большого количества людей, проводят только после соответствующего указа главы крымского правительства.

Кафе и ресторанам полуострова разрешено работать исключительно в дневное время, после 23.00 - работа на вынос или доставку. Действует требование к заполняемости кинотеатров и рассадке в заведениях общепита. В Симферополе, Ялте и Алуште запрещена работа дискотек, караоке и ночных клубов, кальянных, концертных и танцевальных залов. Торговать любой продукцией в кинотеатрах тоже нельзя. Экскурсии в музеи - группами не более 10 человек.

ГДЕ МОРЕ ЗОВЕТ

После стихии, которая обрушилась на Крым на прошлой неделе, Роспортебнадзор запретил купаться в акваториях Ялты и Керчи. Из-за наводнения морскую воду ежедневно проверяют на кишечные инфекции. Людей, пострадавших от потопа и участвующих в ликвидации последствий наводнения, начали массово прививать от гепатита. Пользоваться пляжами нельзя от Гурзуфа до Фороса. Поэтому вал туристов сейчас в Евпатории, Феодосии, Судаке, Саках и Бахчисарае, которые не затронул разгул стихии.

Из неофициальных источников «Комсомолке» стало известно, что прибегать к ограничениям, о которых заявили власти Краснодарского края в связи с ростом числа заболевших, в Крыму не собираются. Тем более, что ранее было заявлено о планах принять рекордное число туристов в этом году.

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