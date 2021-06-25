Крым договорился о приеме туристов из Белоруссии

Для белорусов разработают специальные предложения. Фото: Никита ПОЛЬКО

Южный региональный центр поддержки экспорта организовал для властей Крыма и местных бизнесменов так называемую миссию в Белоруссию. По итогам делегация от РК подписала 2 контракта на 500 тысяч долларов США, а туристические операторы Крыма получили одобрение на подготовку спецпредложений для белорусских туристов.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РК, туроператоры Крыма готовят целевые предложения для туристов из Белоруссии в санаторно-курортном, детском, культурно-познавательном направлениях.

Крымские экспортеры и производители вина разрабатывают коммерческие предложения под запросы белорусских закупщиков. Глава республиканского Минэкономразвития Дмитрий Шеряко отметил, что по сотрудничеству в области поставок винной продукции переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что Минск разрабатывает возможность возобновить авиасообщение с Крымом. Договоренность была достигнута между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой Александром Лукашенко.

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