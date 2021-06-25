Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Крыму

План по иммунизации в Крыму выполнен только на 31% Фото: архив "КП"

В Крыму ежедневно растет количество больных коронавирусом – на 25 июня плюс 232 случая. Единственный выход борьбы с распространением инфекции - вакцинация. Но в Крыму она идет не такими быстрыми темпами, чтобы выработался коллективный иммунитет. На данный момент план по иммунизации выполнен только на 31%. В Краснодарском крае уже ввели жесткие ограничения для туристов – при заселении в отель на руках должен быть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или же сертификат о прививке. К сожалению, многие до сих пор не желают делать прививку от ковида. На этом фоне появилось много желающих организовать незаконный «бизнес»: интернет пестрит объявлениями от мошенников, которые предлагают купить поддельный сертификат о прививке от коронавируса в Крыму.

Полицейские предупреждают – покупка поддельного сертификата о вакцинации приравнивается к подделке документов.

В пресс-службе МВД по РК КП-Крым сообщили, что в республике не зафиксировано случаев продажи и покупки поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. При этом в Москве уже возбуждено 24 уголовных дела по факту продажи липовых документов о прививке.

- Те, кто покупает и изготавливает поддельные сертификаты о прививке от коронавируса, совершают преступление и несут головную ответственность по статье 237 Уголовного кодекса РФ – подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.

Максимальное наказание, которое грозит изготовителям, - до трех лет лишения свободы или же принудительные работы на срок до трех лет. Те, кто покупает такие сертификаты, наказываются ограничением или лишением свободы на год, либо же принудительными работами до одного года. За использование фальшивого сертификата можно получить штраф до восьмидесяти тысяч рублей либо могут назначить до 480 часов исправительных работ.

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