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Происшествия27 июня 2021 13:20

В Симферополе «скорая» врезалась в легковушку — пострадали 4 человека

Их доставили в больницу
Степан ОСТИНОВ
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"Скорая" ехала на красный свет со спецсигналом.

"Скорая" ехала на красный свет со спецсигналом.

В Симферополе произошла авария с участием кареты скорой помощи — в итоге пострадали 4 человека.

Скорая на одном из перекрестков с включенным спецсигналом ехала на красный свет светофора, когда в нее врезался легковой автомобиль Kia.

- В результате ДТП водитель скорой помощи, фельдшер, пациент и родственник пациента, находившийся в машине, пострадали, - сообщает МВД по Республике Крым.

Всех пострадавших в различными травмами оперативно доставили в городскую больницу, их жизни ничего не угрожает

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ЧППроисшествия: ДТП