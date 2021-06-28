Благодаря осадкам Ялта обеспечена водой на год

В Ялте в результате сильных дождей наполнились водохранилища. Фото: Янина Павленко/Facebook

Итогом сильнейших ливней в Ялте стал пополнение Загорского и Счастливненского водохранилищ. Как сообщила на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко, объема поступившей воды городу хватит больше, чем на год.

-После осадков, которые принял Крым в этом месяце, объем воды в Загорском водохранилище - 24 с лишним млн.куб. (полезный – почти 22), в Счастливенском - более 11 (полезный – почти 11). По данным «Водоканала ЮБК», это больше, чем на год для всей Большой Ялты при круглосуточной подаче и полном отсутствии притоков. И это тоже итог жутких ливней. Наверное, самый позитивный из всех,-сообщила Павленко.

Ранее сообщалось, что запасы воды в крымских водохранилищах после дождей увеличились на 40 млн. куб.

Сильнейшие дожди накрыли полуостров в середине июня. Из-за непогоды часть Крыма оказалась подтопленной. Больше всех пострадали Керчь и Ялта, где стихия оставила жителей без света, воды и газа. Дома оказались затоплены, пострадали автомобили. В Ялте дожди спровоцировали схождение селевых потоков, в результате чего один человек погиб, одна женщина числится пропавшей без вести. Власти республики выделили пострадавшими регионам 160 млн.рублей на помощь пострадавшим от стихии. Выплата компенсаций продолжается.

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