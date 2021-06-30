«Они не понимали, что их снесет потоком»: Спасавший людей во время потопа житель Ялты рассказал о своем подвиге

Мурад Бурзиев помогал ялтинцам преодолеть поток во время наводнения. Фото: Национальный Парк Крымский/Вконтакте

Сотрудник крымского заповедника Мурад Бурзиев, которого ялтинцы назвали героем и потребовали наградить его за спасение людей во время потопа, сегодня отбивается от журналистов. Героем себя он не считает, говорит, делал то, что должен был. Все произошло спонтанно, а началось прозаично.

- Я просто решил отогнать машину, иначе бы ее снесло потоком воды. А потом смотрю, все начало заливать, - вспоминает Мурад.

Когда мужчина увидел несущийся по улице поток воды, медлить не стал. Начал вытаскивать тех, кто еще не понял что произошло: девушку, которая рассчитывала, что сможет уехать на такси; пенсионерку, которая, не смотря ни на что упорно шла за хлебом; и молодую маму с грудничком на руках.

Больше всего мужчину поразили женщины, которые шли прямо в поток, потому что где-то их ждали мужья. Фото: скрин из видео Тамары Нестеровой

- Больше всего поразили женщины! Я все понимаю: домой нужно, к мужу, к детям. Но вы же видите, какая ситуация! Смотрю бабушка идет. Куда спрашиваю. Она мне: за хлебом, сынок. Какой сейчас хлеб, бабушка, поститься надо! Перевел ее. Но когда из подъезда соседка с грудным ребенком вышла, я вообще обалдел. Куда, говорю, тут поток страшный?! А она мне: меня там муж ждет. Конечно, нужно было ее загнать обратно в подъезд, но мы перешли. Самое страшное, что если бы она уронила ребенка, мы бы его не поймали, его бы унесло, и была бы беда, - делится с КП-Крым эмоциями ялтинец.

Промокших до нитки и замерзших людей Мурад отправлял в подъезд собственного дома. Соседи мужчины давали людям сухую одежду, кормили, определяли на ночлег, помогали связаться с родственниками. В квартире у мужчины осталась ночевать пожилая женщина.

Скольким людям удалось помочь, Мурад не помнит. Конечно же, не считал, но вероятно, не меньше десятка перевел через поток.

- Люди на самом деле не поняли, что произошло. Они не понимали тогда, что их снесет потоком и все, - резюмирует Мурад Бурзиев.

Сам он не пострадал, но признается, что сильно замерз от долгого нахождения в воде. Хотя тогда об этом не думал. Рад, что перед тем его «хорошо накормила жена». Это позволило твердо стоять на ногах и противостоять стихии.

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Крыму сообщили о намерении наградить жителя Ялты. Не оставить без внимания подвиг Мурада Бурзиева пообещала и глава администрации города Янина Павленко.

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