«Справедливая Россия - За правду» положит конец монополии одной партии в Крыму и в России

Крымское региональное отделение (КРО) партии "Справедливая Россия – За правду" 30 июня провело в Симферополе пресс-конференцию

Крымское региональное отделение (КРО) партии "Справедливая Россия – За правду" 30 июня провело в Симферополе пресс-конференцию, на которой были представлены кандидаты от партии от Республики Крым на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ. Представил кандидатов Председатель КРО, депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков

Список партии по региональной группе №12, куда входят Республика Крым, город федерального значения Севастополь и Калининградская область, возглавил российский писатель, общественный деятель, Член Центрального совета партии Николай Стариков. Вторым номером в списке идет Секретарь Бюро Совета КРО партии Виктория Билан. Она также стала кандидатом от партии и в 21-м Евпаторийском одномандатном избирательном округе.

В Симферопольском одномандатном избирательном округе № 19 кандидатом от партии утвержден известный в Крыму экономист, доктор экономических наук, профессор Дмитрий Нехайчук. В Керченском одномандатном избирательном округе № 20 кандидатом от партии стал предприниматель, директор компании «ГЛОНАСС-КРЫМ» Олег Северненко.

- Это команда людей молодых, неравнодушных, желающих изменить к лучшему ситуацию и в стране, и в мире, и, конечно же, в Республике Крым. Поверьте опыту человека, который долгие годы работал в Государственной Думе, эти люди будут полезны нашему парламенту и всем избирателям. За любого из них поручусь, - отметил, представляя кандидатов, Анатолий Аксаков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какие меры партия предлагает для того, чтобы улучшить жизнь в Республике Крым, Аксаков заявил: на полуострове мало политических сил, которые откровенно и публично говорили бы о существующих проблемах и называли виновных, невзирая на чины.

По словам Аксакова, на полуострове мало политических сил, которые откровенно и публично говорили бы о существующих проблемах

- В Крыму постоянно режим ЧС: то снега мало, то его слишком много. То воды нет, то ее слишком много. Но каждый раз ЧС возникает не по причине природных явлений, а как результат работы властей. Власть здесь работает неэффективно. Надо наводить порядок и повышать качество работы чиновников, говоря правду. Ни одна проблема здесь не будет решаться, пока не найдутся те, кто будет честно вскрывать эти проблемы, говорить о них и показывать пути решения. Это и делает сегодня в Крыму наша партия. Думаю, крымчане нас услышат и поддержат тех, кто выступает за правду и за справедливость. Тогда наша жизнь быстрее начнет меняться к лучшему, – отметил Аксаков.

Лидер регионального партийного списка Николай Стариков в ходе пресс-конференции напомнил, с какими инициативами СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ идет в Госдуму. Это введение в стране Справедливого базового дохода в 10 тысяч рублей каждому гражданину, отмена пенсионной реформы, увеличение

минимальной пенсии и минимального размера оплаты труда до 31 тысячи рублей и другие социальные инициативы.

- Главным стержнем в нашей программе проходит борьба с бедностью. Более 20 миллионов наших сограждан являются бедными – по официальной статистике. У нас до сих пор существует и такое позорное явление, как работающие бедные, то есть люди, которые зарабатывают на уровне прожиточного минимума. Поэтому программа нашей партии – социальная, социалистическая, направленная на борьбу с бедностью. Мы социалисты и собираемся построить в России социализм XXI века – нормальное, здоровое, солидарное государство, – подчеркнул Стариков.

По его словам, обновленная СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, объединившая в начале года сразу три крупные политические силы, способна на сентябрьских выборах ликвидировать в России монополию одной партии.

Кандидатов представил Председатель КРО, депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков

- Мы уверены, что успешное выступление партии на парламентских и региональных выборах изменит политическую ситуацию в России. Политическая монополия - это очень опасная вещь, которая никогда и нигде не приводила к хорошим результатам. Поэтому мы идем в Государственную Думу для того, чтобы подставить нашему государству наше объединенное социалистическое плечо. И сделать тем самым наше государство не только более социальным и солидарным, но и более устойчивым, – отметил Николай Стариков.

Лидер регионального партийного списка Николай Стариков в ходе пресс-конференции напомнил, с какими инициативами партия идет в Госдуму

Секретарь КРО партии Виктория Билан добавила также, что помимо тех социальных инициатив, которые обозначены в федеральной программе партии, для кандидатов в Крыму руководством к работе станут и те наказы, которые они получат на одномандатных округах.

- Поскольку я являюсь кандидатом партии не только по списку, но и по одномандатному округу, для меня предвыборная программа будет состоять еще и из тех вопросов, которые волнуют жителей конкретных поселков и городов Крыма. Когда мы встречаемся с ними во дворах, они обозначают такие проблемы, как мошенническая деятельность микрофинансовых организаций, некачественный ремонт дома, аварийное состояние системы ЖКХ, вопросы экологии, застройки пляжей, вырубки парков, вопросы пенсионного обеспечения и так далее. Это та проблематика, по которой мы работали в Крыму в последние годы и будем продолжать работать, – констатировала Виктория Билан.

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