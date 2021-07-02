Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 июля: плюс 308 заболевших за сутки

Прививка - лучший способ остановить вирус. Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 1576 человек, стационарное (covid и пневмония) - 2306.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 48995 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 43803.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК.

За 1 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 224 выявлены при обращении за медицинской помощью, 79 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5694 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 172 человек, выздоровевших за весь период – 43 803 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города. 75 человек выписаны с выздоровлением, умерли четверо в возрасте от 59 до 89 лет.

Всего в городе с начала пандемии выявлено 26 852 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 14 814 выздоровели, 744 пациентов умерли.

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