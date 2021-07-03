Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 июля: плюс 316 заболевших за сутки

В Крыму новые рекорды по количеству заболевших коронавирусом Фото: архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1638 человек, в стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 2394 человека. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Крыма.

С начала пандемии выявили 49311 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 43 990 человек, из них 187 – за последние сутки. Скончались 1527 человек, 8 – за последние сутки.

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Данные Министерства здравоохранения РК

За 2 июля в Крыму зарегистрировали 316 случаев коронавируса. Из общего числа заболевших 234 человека самостоятельно обратились за медпомощью, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 74 заболевших ранее контактировали с зараженными, 8 человек прибыли из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 6154 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 2 июля было подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города. 75 человек выписаны с выздоровлением, умерли четверо в возрасте от 59 до 89 лет.

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