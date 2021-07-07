Индейские вигвамы и грузовые контейнеры: Что предлагают турситам Крыма вместо привычных отелей

Типи - это кочевое жилище индейцев, отдохнуть в нем можно и в Крыму. Фото: Tipicamp/Instagram

Этим летом из-за большого спроса на отдых в Крыму и, как следствие, забитых «под завязку» гостиниц, туристам на полуострове предлагают достаточно новый, но довольно популярный в мире вид размещения. Кроме уже имеющихся глэмпингов в республике стали появляться типи-кэмпы и даже грозовые контейнеры на пляжах.

ГЛЭМПИНГ

Отдых в гламурных палатках с электричеством, кондиционером, интернетом и туалетом был представлен для туристов Крыма еще 2 года назад. Сегодня такие сафари-тенты работают как на берегу Черного, так и Азовского морей. Они выдерживают дождь и сильный ветер. Фактически это и есть отдых на природе, но с комфортом.

Гламурные палатки установлены на расстояниии 1,5 метра друг от друга. Фото:rigaresort/Вконтакте

Глэмпинг-отели предлагают несколько вариантов размещения - в двухместных и четырехместных шатрах. За отдельную плату можно пользоваться общей баней или услугой доставки еды. А вот звукоизоляции, как в стандартном гостиничном номере, нет совсем. К тому же расстояние между тентами всего 1,5-2 метра. Туристам, которые чутко спят или тяжело переносят беспокойных соседей, такой вид отдыха не подойдет.

В палатке есть все для комфортного отдыха. Фото: rigaresort/Вконтакте

Еще в июне в глэмпинге можно было отдохнуть всего за 10,8 тыс. рублей – во столько, с учетом скидки, мог обойтись двухместный номер класса «комфорт» на два дня. А отхватить «люкс» можно было всего за 17,5 тыс. рублей. Но уже в июле, который в турсекторе считают самым горячим месяцем сезона, цены подросли, да и свободных номеров почти не осталось. Палатка на неделю для семьи из трех человек обойдется уже в 118 тысяч.

ТИПИ-КЭМП

Если не повезло устроиться в обычный глэмпинг, можно воспользоваться услугами Типи-кэмпа. Это та же палатка, только в стиле кочевых индейцев, или всем известный вигвам. Типи стоит на деревянном поддоне, поэтому ходить по песку не придется. Да и жарить пищу на костре, сродни кочевым индейским племенам, тоже.

В палатке есть печь, газовый обогреватель, генератор для освещения и подзарядки мобильного, умывальник, кровать, столик и много стилизованного декора. По желанию заказчика, типи могут установить в любой точке Крыма.

Внутреннее убранство типи. Фото: TipiCamp/Instagram

Один из таких кэмпов расположен на пляже в Любимовке, под Севастополем. Но типи в этом году там всего три. Ночь на двоих обойдется в 5 тысяч рублей.

КОНТЕЙНЕР

Пару лет назад в поселке Мирный, под Евпаторией, открылся отель, в котором предлагают альтернативные палаткам номера, обустроенные на базе морских грузовых контейнеров. В этом году стоимость такого номера с панорамным окном до средины июня составляла 8 тыс. рублей в сутки.

В каждом из номеров свой санузел с душевой кабиной, фен, электрочайник, сейф, мини-бар и, конечно же, кондиционер. Мини-отель позиционирует себя как место для отдыха любителей серфинга.

В грузовых контейнерах есть все удобства. Фото: mirn82ru/Instagram

Примечательно, что каждый из перечисленных видов ночлега пользуется этим летом отличным спросом. Дело в том, что Крым бьет рекорды по туристическому потоку. Только в июне на полуострове отдохнули более 1 млн. 330 тысяч гостей, что на 43% больше, чем в июне 2019-го. А средняя загрузка отелей уже превысила 80%, а в некоторых регионах гостиницы загружены на 95%. Поэтому гламурные палатки, индейские вигвамы и грузовые контейнеры - не только альтернатива привычным гостиницам, но иногда и единственный шанс найти для себя уютное жилье на берегу моря.

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