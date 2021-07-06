Клиенты крупнейшего крымского банка, использующие приложение Mir Pay, могут получить кешбэк до 500 рублей

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Крупнейший крымский банк РНКБ и платежная система запустили совместную акцию. Те клиенты, которые оплатят покупки картой банка с помощью приложения Mir Pay, установленного на смартфоне, смогут получить кэшбек за покупки в размере до 500 рублей.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

Необходимо зарегистрировать карту РНКБ «Мир» на сайте privetmir.ru, затем скачать приложение Mir Pay на смартфон. Это можно сделать в Google Play или AppGallery. После установки приложения нужно добавить в него карту «Мир». После этого нужно оплачивать покупки с помощью приложения. Если общая сумма покупок достигнет 5 тысяч рублей в месяц, на карту будет начислен кешбэк до 500 рублей. Акция продлится до 30 сентября 2021 года. Максимальная сумма кешбэка, которую можно получить за весь период действия акции, составляет 500 рублей на одну карту.

В РНКБ отмечают, что можно использовать и дебетовые, и кредитные карты. Детальнее ознакомиться с условиями акции можно на официальном сайте банка, а также на сайте privetmir.ru.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ О ПРИЛОЖЕНИИ MIR PAY

Что такое Mir Pay?

Это специальный мобильный сервис, который был разработан платежной системой «Мир». Сервис позволяет совершать покупки с помощью смартфона с поддержкой NFC на базе ОС Android от версии 6.0 и выше.

Как им пользоваться приложением?

Когда вы скачали и установили приложение, нужно добавить карту и активировать ее, следуя подсказкам на экране. Чтобы оплатить покупки, нужно разблокировать смартфон и поднести его к платежному терминалу или к валидатору в транспорте. В приложении Mir Pay можно привязать карты «Мир» более 60 банков. Кстати, привязать в приложении можно и контактную, и бесконтактную банковскую карту.

Безопасно ли использовать приложение для оплаты?

Защита платежных операций обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются, когда клиенты совершают платежи. Вместо номера карты используется одноразовый цифровой код – токен. Так что, мошенники не смогут перехватить данные карты ни при каких обстоятельствах.