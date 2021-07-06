Николай Стариков о затоплении Керчи: «Квартир просто нет, нужно сносить эти здания и переселять людей в нормальное жилье»

Николай Стариков лично встретился с жителями Керчи, которые недовольны действиями местных чиновников.

В ходе очередного эфира программы «По сути дела» на волнах «Комсомольской правды» последствия недавнего наводнения в Керчи обсудили ведущий программы Владимир Ворсобин, а также постоянный эксперт программы, писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков.

- Приветствую, Николай, рад снова слышать вас в эфире программы «По сути дела». Расскажите, как сейчас обстоят дела в Керчи после сильнейшего паводка, знаю, вы сейчас как раз на месте.

- Здравствуйте. Приветствую вас из Керчи. Могу рассказать из первых уст о том, что здесь сейчас происходит. Очередная порция природных катаклизмов. Я встречался с теми, кто пострадал от предыдущей части. Сейчас в Керчи просто идет дождь. Достаточно сильный, но ничего страшного не происходит. А вот то, что я увидел на улице Чернышевского, где стоят, в том числе, многоквартирные дома, которые были затоплены, это зрелище сильное. Меня пригласили зайти в квартиру. Могу сказать, что квартиры просто нет. Нужно ставить вопрос о сносе этих зданий и переселении людей в нормальное комфортабельное жилье, как это было сделано во время наводнения в Тулуне.

Об этом решение еще не принято. И люди находятся в ситуации очень взвинченной. Они хотят хоть какой-то ремонт сделать, восстановить свою квартиру, чтобы наладить быть. Но не просохли их дома и квартиры. Вместо того чтобы нарастить мощности, тепловые пушки привезти, есть одна, которая ходит по кругу. Ни один из домов не просушен. Никто не может начать ремонт. Вопросов очень много.

В центре города, где было затопление, там воды на поверхности нет, но она ушла в грунтовые воды. Все сыро, много воды внутри земли. А дренаж, который должен выводить это в реку, забит, не работает. Жители жалуются, что никто этим вопросом не занимается. Почти все говорят, что та природная катастрофа, которая случилась 17 июня, в этом наводнении огромная доля головотяпства, разгильдяйства и безответственности местных чиновников.

- Говорят, что крымские чиновники не идеальные. Я в этом сам убеждался. Но Москва на это смотрела философски, не меняя главу региона, не рискуя вмешиваться в эти истории. А теперь будут отставки?

- Я думаю, что отставки будут. Потому что мэр Керчи очень непопулярная фигура. Жители Керчи делятся на две части. Первые – это люди, которые реально пострадали, у которых погибло все. Я зашел в квартиру в двухэтажном доме. На втором этаже многодетная мать. Вода туда не дошла. Но у нее потрескались обои, почти опала кафельная плитка, перекосило двери. Там страшная сырость. Она получила компенсацию 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Она даже двери за эти деньги не поправит.

Люди, у которых потеряно все имущество, должны получить компенсацию в 100 тысяч рублей. Страна большая, цены отличаются. Но я хотел бы увидеть того человека, который готов за сто тысяч рублей восстановить обстановку дома или квартиры.

- А федералы помогают Керчи и затопленному Крыму? Мы видим в хрониках, как наши силы МЧС вылетают на помощь другим государствам. Есть ощущение, что Москва спасает крымчан?

- Сейчас Крым не затоплен. Воды сейчас нет. А то, что случилось 17 июня, оставило работы надолго. МЧС работало. Работали военные. Все это расчищено. Но дороги представляют из себя на пятачке, где все было залито, полосы грязи. Невозможно пройти и остаться чистым. Это как в деревне главная дорога после дождя. Пока не просохнет, передвигаться по ней можно только в резиновых сапогах.

- В Керчи не хватает спецтехники, которая бы расчистила улицы, просушила дома. Не хватает финансирования и человеческих и технических ресурсов?

- Некоторые решения непонятны. Сначала было заявлено о том, что компенсация от 10 до 100 тысяч рублей. Этого мало. Нужно обращаться к федеральным властям, чтобы было выделено дополнительное финансирование. Но даже не это самое главное. Главное – решить вопрос с жильем. Дома еще не просушены, еще не начат ремонт. Людям надо ремонтировать? Мне кажется, что это ремонтировать просто нельзя. Здесь должно быть принято решение как в Тулуне – переселить людей в другое жилье. Это справедливо. Но это решение никто не озвучивает. Люди взвинченные.

Вторая часть – это жители Керчи, которые сами не пострадали, но у которых пострадали знакомые, родные, близкие, которые видели произошедшее. Да, помощь оказывается, но не приняты фундаментальные решения. А так – да, идет дождь, но пока ничего катастрофического здесь не происходит. Очередной этап наводнения произошел в Бахчисарайском районе. Проблема в непринятии политических решений.

Фото одного из разрушеных стихией домов в городе-герое

- А те, кто купил путевки в Крым, кто собирается туда ехать, имеет это смысл?

- Сейчас погода в Крыму очень комфортная. Небо затянуто тучами, идет дождь. Но здесь все очень быстро меняется. Я думаю, что через несколько дней здесь будет яркое солнце, будет жарко и комфортно. Я несколько дней назад купался. Вода как парное молоко. Но Крым большой. Если в одном месте идет дождь, это не значит, что он идет везде. Если случилось наводнение, это не значит, что в других местах невозможно спокойно отдыхать и купаться. Так что Крым прекрасен в любое время года. Сейчас есть определенные проблемы. Надо помочь людям и успокоить их.

Мы привозили с коллегами гуманитарную помощь – 2,5 тонны собрали крымчане из других частей полуострова. Мы раздали людям. Сейчас привезли юристов. Людям нужно понимать, как им строить свои взаимоотношения с местной властью, с государством. Сейчас мы оказываем бесплатную юридическую помощь жителям Керчи.

- Николай, вы находитесь в Крыму по служебным обязанностями. Вы у нас главный от «Справедливой России – За Правду» по Крыму.

- Здесь нет никаких служебных обязанностей. Я возглавляю от социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду» территориальную группу № 12, в которую входит Республика Крым, Севастополь и Калининград. Эта беда, которая случилась, она не то что рядом, она прямо совсем среди нас. Ялтинское отделение «Справедливой России – За Правду», руководитель, у него теща во время того, что случилось в Ялте, пропала без вести. До сих пор нет никаких известий. Поэтому для нас это очень близко и ранимо.

- Будьте на связи, Николай. А мы подключаем наших слушателей: нас на связи Екатерина Максимовна из Керчи. Здравствуйте, Екатерина Максимовна.

- Здравствуйте. Меня зовут Цвелити Екатерина Максимовна. От имени 95% нашего всего люда, который проживает в Керчи, все говорят о том, что нашу администрацию во главе с Борозденко, я забыла, как его… Бороздин! Надо вымести поганой метлой! Чтобы их тут и духу не было! Вот так они относятся к людям! Люди все недовольны, возмущаются и у нас социальная обстановка поганейшая! А они и в ус не дуют!

- А какую партию они представляют?

- Да откуда я знаю, в какой они партии! В какой бы партии ни были, а совести нет! Бессовестная администрация! Живет для себя!

- Так вы сами ее выбрали!

- А мы его не выбирали. Это выбирали в администрации там. Собралась там ихняя шайка и его выбрали. А мы мучаемся.

- Спасибо! А у вас с жильем как сейчас? Как ваша квартира? Как дом?

- Слава богу, нас не коснулось вот это. В 1976 году у нас было такое же точно – потоп. И так нам как? Сразу предоставили квартиры. Потому что там жить было невозможно. А дом достраивался. И нас переселили в квартиры сразу. А этот… Собачьи будки не построил, а строит для себя выше планеты всей!

- Спасибо. И у нас еще один звонок из Керчи. Валентин Владимирович, здравствуйте!

- Я по поводу нашего главы администрации Сергея Вадимовича Бороздина сказать. Вот только что женщина говорила о нем, так? И пять лет назад начинали строить Керченский мост. Я живу на улице Горького, и я слышал, как забивали сваи. Тогда Сергея Владимирович сказал, что будет реставрировать лестницу. И вот уже и мост работает, и железнодорожный Владимир Владимирович Путин открывал, и трасса работает, а до сих пор лестница не открыта! Это показатель того, как работает глава администрации! Такой мост построить! А лестницу никак не может открыть. Два года документацию проекта делали, понимаете? И как ни совещания у Аксенова в Крыму, Сергей Вадимович Бороздин всегда где-то отсутствует по важным делам! Какие могут быть важные дела, когда глава Крыма проводит совещание в прямом эфире. Ответьте на такой вопрос.

- Спасибо! А к главе Крыма у вас есть… Как вы смотрите на его работу?

- А глава Крыма очень интересный товарищ. Он очень дисциплинированный, бывший, все-таки, заканчивал военное училище. Он энергичный. Конечно, ему не хватает кадров, понимаете? Люди просто ну как бы привыкли, как глава правительства у нас – это, понимаете, номенклатурный человек. Он спокойный, у него все хорошо. Нет Аксенова – проводит совещание глава правительства. И как бы все хорошо. Только на следующий раз приезжает Сергей Валерьевич Аксенов и опять находит массу недочетов. Понимаете, ему нужна поддержка очень сильная!

- Спасибо. Николай (Стариков. – ред.), комментируете?

- Видите, в каком эмоциональном состоянии находятся жители Керчи, при этом нам звонили два человека, который, слава богу, не пострадали во всем этом. А там рассказывают совершенно удивительные истории! Вот женщины говорит, а мы зашли в ее квартиру, говорит, что вода потекла сначала из унитазов, потом из щелей, потом через подоконник начала переливаться. А дома у нее было два внука 4 и 7 лет. Дверь практически уже заклинило. Мужики, два соседа, спасли детей. Просто отжали дверь и дали возможность практически уже выплыть детям из квартиры. Иначе они бы просто могли там погибнуть.

Вот если свести к двум словам, чем возмущены жители Керчи? Русло речки Мелек-Чесме, которая вышла из берегов, оно должно быть очищено. Об этом говорили многократно. Оно заросло, никто не чистил. И когда начался сильнейший ливень, вся вода пошла в низину и затопило, представьте вот, двухэтажные дома почти по второй этаж.

- Я думаю, что надо Следственному комитету России посмотреть по бумагам: чистилась или нет? Не удивлюсь, что по бумагам там проводились всякие работы. И там все стерильно.

- Спасибо жителям Керчи, что позвонили. Надеюсь, что нас слушают и сотрудники Следственного комитета и других правоохранительных органов, которые заинтересуются тем, как чистилась или не чистилась река, которая столько бед принесла жителям Керчи.

17 июня была затоплена Керчь. На остальной территории Крыма все нормально. Но не будем сбрасывать со счетов проблемы, которые реально есть. Люди хотят скорейшего решения главного вопроса – где они будут жить. Справедливая компенсация утерянного имущества. Живут люди в квартире, и туда грязнейшая вода с песком попадает. Техника, одежда, утварь – все уничтожено.

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