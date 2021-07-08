Вместе 15 лет: Как многодетная семья из Тольятти воспитывает в Крыму шестерых детей

В Семье Сороколатовых шестеро детей. Фото: Людмила Сороколатова.

Семье Людмилы и Евгения Сороколатовых - 15 лет. Именно столько скоро исполнится старшей дочери Софье. Девочка, вместе с младшей сестрой Виолеттой, занимается велоспортом и недавно стала кандидатом в мастера спорта в составе сборной Крыма. Всего в семье шестеро детей. Мальчики ходят на дзюдо и бокс, шестилетняя Есения с сентября планирует заниматься фигурным катанием, и только трехлетний Демьян пока в раздумьях.

- Я вообще планировала пятерых. Как в мультике: четыре сыночка и лапочка дочка… Хотя у нас в роду многодетных семей нет. Но я хотела. Сказала, что будет пять, а получилось больше, - смеется мама Людмила.

Сороколатовы переехали в Крым из Тольятти, Самарской области. На полуострове в постоянных рабочих командировках пропадал папа, и когда поняли, что семья должна быть вместе - отправились за ним покорять Крым. Здесь они уже четыре года, в Крыму родился и младший Демьян. Пока маленький, его балуют больше остальных, признается Людмила. Со старшими построже.

Дети в семье Сороколатовых активно занимаются спортом. Фото: Людмила Сороколатова

«Семья энерджайзеров» - так называют Сороколатовых родственники и друзья. Они и правда никогда не сидят на месте. Помимо обязательных тренировок, дети не пропустили ни одного парада цветов в Никитском ботаническом саду, постоянно ездят на море.

- Иногда нас спрашивают, откуда у вас столько энергии? А как же иначе, если у нас столько детей! Встали, построились и поехали! В гаджетах у нас никто не сидит, это у нас запрещено. Гаджеты только для учебного процесса, для связи с родителями или учителем, - рассказывает Людмила.

Свою семью она с гордостью называет «очень дружной и положительной», с мушкетерским девизом - «один за всех и все за одного». Хотя признается: без ссор не обходится. Недавно, например, дети чуть не подрались из-за купленной для именинницы Есении собаки.

8 июля у Сороколатовых двойной праздник. Шесть лет назад в этот день родилась дочь Есения. Поэтому на столе, кроме традиционных для Дня семьи, любви и верности, ромашек, будут именинный торт и море подарков.

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