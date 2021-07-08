Как в Симферополе отметят День семьи, любви и верности

Памятник Петру и Февронии в Детском парке Симферополя. Фото: Администрация Симферополя/Вконтакте

В четверг, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности. Праздник приурочен православному дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. Символом этого праздника является ромашка. В этот день принято плести венки, дарить букеты из ромашек и открытки с изображением этих цветов. Популярной традицией стало и заключение браков в этот день.

В Симферополе по случаю праздника состоится молебен «О благополучии крымских семей и о даровании семьи тем, кто ее не имеет», который проведет Симферопольская и Крымская епархия с участием Митрополита Лазаря. Служба начнется в 9.00 в Детском парке у памятника «Петру и Февронии».

С 10 до 11 часов в парке состоится праздничная акция с раздачей воздушных шаров и запуском мыльных пузырей. Также будет организована выставка живых скульптур.

С 12 до 16 часов в Крымском этнографическом музее по ул. Пушкина, 18 будет работать фотовыставка «История семейного портрета»

С 15 до 20 часов в парке им. Ю. Гагарина можно будет сделать селфи у тематических фотозон, также будет работать фотовыставка и состоится награждение победителей Республиканского фотоконкурса «Семейный портрет».

В 17 часов там же, в парке им. Ю. Гагарина, у скульптурной композиции «Три грации», начнется выступление духового оркестра Симферополя.

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