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Общество8 июля 2021 12:05

Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 июля: плюс 342 заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 8 июля
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5 400 человек

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5 400 человек

Фото: архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2280 человек, с ковидом и пневмонией в стационарах лечатся 2726 человек.

С начала пандемии в Крыму выявили 50 990 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 44 722 человека, из них 293 – за последние сутки.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 50990 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 44722.

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Фото: Данные Министерства здравоохранения РК

Фото: Данные Министерства здравоохранения РК

За 7 июля в Крыму зафиксировали 342 случая коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, из общего числа заболевших 254 человека самостоятельно обратились за медицинской помощью, 85 – ранее контактировали с заболевшими, три случая завезли из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5 400 человек.

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