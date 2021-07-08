Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 июля: плюс 342 заболевших

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5 400 человек Фото: архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2280 человек, с ковидом и пневмонией в стационарах лечатся 2726 человек.

С начала пандемии в Крыму выявили 50 990 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 44 722 человека, из них 293 – за последние сутки.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 50990 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 44722.

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Фото: Данные Министерства здравоохранения РК

За 7 июля в Крыму зафиксировали 342 случая коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, из общего числа заболевших 254 человека самостоятельно обратились за медицинской помощью, 85 – ранее контактировали с заболевшими, три случая завезли из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5 400 человек.

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