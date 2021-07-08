В июне крымчане и туристы совершали по миллиону транзакций в день в платежных банковских терминалах

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В Крыму растет количество отдыхающих. Лето в разгаре, на июль и август приходится наибольшее количество отпусков. По данным главы РК Сергея Аксенова, за первый месяц лета на полуострове отдохнули больше 1 миллиона 330 тысяч туристов.

Увеличилась нагрузка и на платежную систему Крыма. Так, по данным крупнейшего крымского банка РНКБ, в июне текущего года жители и гости Крыма совершали ежедневно более 1 миллиона транзакций в сети платежных терминалов банка. Это в 2,4 раза превысило аналогичный показатель июня 2020 года.

Средний объем ежедневных расчетов в платежных терминалах банка – более 575 миллионов рублей (в два раза выше, чем в июне прошлого года). По данным РНКБ, средний чек покупок в гостиницах составляет около 7 тысяч рублей, в туристической сфере меньше – 2 750 рублей, в заведениях общепита гости и жители Крыма оставляли в среднем 650 рублей.

- Около 95% платежей в наших платежных терминалах совершаются бесконтактным способом в одно касание, в том числе при помощи смартфонов, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Это самый безопасный и комфортный способ расчетов в условиях пандемии коронавируса, по данным Всемирной организации здравоохранения.

КСТАТИ

С июля РНКБ и платежная система «Мир» запускает акцию, в рамках которой можно получить кэшбек за покупки до 500 рублей. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрировать карту РНКБ «Мир» на сайте privetmir.ru, затем скачать приложение Mir Pay на смартфон. Это можно сделать в Google Play или AppGallery. После установки приложения добавьте карту «Мир». После этого оплачивайте покупки с помощью приложения. Если общая сумма покупок достигнет 5 тысяч рублей в месяц, на карту будет начислен кешбэк до 500 рублей. Акция продлится до 30 сентября 2021 года, для расчета можно использовать и кредитную, и дебетовую карту. Ознакомиться детальнее с условиями акции можно на официальном сайте банка, а также на сайте privetmir.ru.

Защита платежных операций обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются, когда клиенты совершают платежи. Вместо номера карты используется одноразовый цифровой код – токен. Так что, мошенники не смогут перехватить данные карты ни при каких обстоятельствах.

ЦИФРЫ

В июне в платежных терминалах РНКБ совершили больше 30 миллионов операций на сумму около 18 миллиардов рублей. Пиковый показатель по количеству расчетов в терминалах в первый месяц лета достигал 4 200 транзакций в минуту.