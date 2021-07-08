«Шампанская истерика»: зачем на самом деле был принят закон о вине

Новый закон не создает никаких препятствий импорту в Россию качественного алкоголя Фото: Архив "КП"

В пятницу, 2 июля, президент РФ Владимир Путин подписал принятые Государственной Думой поправки в законы о виноградарстве и виноделии, а также об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это событие неожиданно для многих стало прелюдией к скандалу европейского масштаба. Мы решили разобраться, чем же именно российский закон не устроил европейцев.

Все началось с того, что в этот же день, 2 июля, французская компания Moet Hennessy заявила о том, что прекращает поставки шампанского в Россию, объяснив свое решение изменениями федерального законодательства. Якобы из-за этих изменений ей придется заново провести сертификацию продукции и изменить маркировку с шампанского на игристое вино.

Французских производителей поддержали еврочиновники: представитель Еврокомиссии выступил с заявлением о том, что поправки могут негативно сказаться на поставщиках вин, и что Брюссель сделает все, чтобы защитить их права.

В комментарии для КП-Крым один из авторов упомянутых поправок, депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев назвал вышеупомянутые заявления информационной войной против нового закона, который, по его словам, не создает никаких препятствий импорту в Россию качественного алкоголя.

Константин Бахарев Фото: архив "КП"

- Наш закон обеспечивает единообразие требований к отечественным и зарубежным производителям: если российские компании указывают на этикетках соответствие своей продукции ГОСТу, не вижу причин, почему этого не должны делать компании из других стран, – отметил парламентарий. – Согласен с президентом Союза виноградарей и виноделов России Леонидом Поповичем, который назвал действия компании Moet Hennessy «шантажом». Нечто похожее имело место год назад, когда вступил в силу закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Тут же в СМИ появилась информация о том, что торговые сети отказываются принимать у поставщиков отдельные виды импортной алкогольной продукции. Как и сейчас, это связывали с принятием изменений в отраслевое законодательство.

В действительности, считает Константин Бахарев, условия продажи в России импортного алкоголя принципиально не отличаются от тех, которые действуют за рубежом:

- Вы не сможете поставить в ту же Францию винодельческую продукцию, которая не соответствует национальному стандарту качества. Ровно такие же требования теперь действуют и в нашей стране. Всем зарубежным производителям, желающим работать на российском рынке, нужно к этому привыкать и выполнять требования федерального законодательства, как их выполняют российские компании.

Он напомнил, что более трети винограда в нашей стране используется для производства не вина, а иных видов винодельческой продукции – коньяка и т.д. Поэтому Госдума своими поправками в закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» распространила режим защищенных наименований на всю винодельческую продукцию из российского винограда, а не только на вино, как это было предусмотрено изначальной редакцией закона в момент его принятия в 2019 году.

Парламентарий пояснил, что режим защищенных наименований позволяет, с одной стороны, оказывать поддержку со стороны государства, в том числе, финансовую, винодельческим предприятиям, использующим в производстве отечественное сырье – то есть российский виноград. С другой стороны, он направлен на защиту прав потребителей, которые, покупая российское вино, коньяк или шампанское, должны быть уверены в качестве и безопасности отечественной винодельческой продукции.

Но закон никоим образом не ограничивает ввоз французского шампанского в нашу страну.

- Никто не заставляет производителей из Шампани переписывать этикетки, – настаивает Константин Бахарев. – Мы действительно убрали из закона термин «шампанское», поскольку он не обозначал исключительно игристое вино из Шампани, а применялся ко всем игристым винам, включая испанскую «каву» и итальянское «просекко». В этом смысле мы гармонизируем наше законодательство с мировым. Кроме того, мы ввели новый термин «российское шампанское», хотя он новый условно. Еще в законе Российской империи 1914 года «О виноградном вине» использовалось понятие «русское шампанское». После революции его стали называть «советским шампанским». Если отечественный производитель хочет производить шампанское, он должен будет указать на этикетке источник происхождения сырья, которым может быть только виноград, выращенный в нашей стране. В чем здесь ущемление прав французов? Скандал раздули на пустом месте, и, скорее всего, ради рекламы своей продукции, хотя в России реклама алкоголя, напомню, запрещена.