Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 июля: обнаружили еще 348 заболевших

Из общего числа заболевших 286 человек самостоятельно обратились за медпомощью Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2331 человек, в стационарах от ковида и пневмонии лечатся 2738 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии в Крыму выявили 51 338 человек с коронавирусом, выписали 44 990 человек, из них 268 – за последние сутки.

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В Крыму за 8 июля зарегистрировали 348 случаев коронавируса. Из общего числа заболевших 286 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 56 ранее контактировали с зараженными, шесть – привезли инфекцию из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 6390 человек.

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По данным пресс-службы правительства города, на 9 июля зарегистрировано 119 новых случаев заболевания COVID-19, 106 человек выписаны после выздоровления. Скончались три человека в возрасте от 71 до 81 года. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 17 680 человек. В настоящий момент выздоровели 15 388 человек, 771 умер.

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