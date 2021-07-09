В этом заинтересовано НАТО: Эксперт об открытии украинского полигона у границ Крыма

Площадь полигона - 3,7 тысячи гектаров Фото: Архив "КП"

Украинский военный полигон «Ягорлык», который расположен в Херсонской области, может нести угрозу Крыму и России, а в его функционировании заинтересованы страны НАТО. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Накануне в Минобороны Украины заявили, что крупнейший в стране военный полигон «Ягорлык» начал работать на полную мощность. Его площадь - 3,7 тысячи гектаров. Украинцы сообщают, что на полигоне можно проводить запуски зенитных управляемых ракет, а также испытывать перспективное оружие большой дальности. Также в Минобороны заявили, что в ближайшее время на полигоне будут проводиться стрельбы артиллерийской системы «Богдана» на дальность до 40 километров.

- Этот полигон находится в непосредственной близости от Крыма и сейчас представляет угрозу для России, так как осуществляемые там действия просто в силу случайности могут задеть российских граждан, - отмечает Джаралла. - Более того, пуск ракет на столь большие расстояния в условиях Украины, как известно, уже приводили к беде. Достаточно вспомнить, как ракета «Точка» под Киевом на полигоне отклонилась от цели и ударила в обычный жилой дом. По счастью, в ней не было боеголовки, и погиб один человек, а жертв могло быть больше.

Также эксперт напомнил трагедию, когда над территорией Украины во время учений был сбит российский пассажирский самолет, летевший из Израиля.

Кроме того, Владимир Джаралла отметил, что Украина находится под внешним управлением, поэтому в работе крупного полигона на границе с Крымом заинтересованы страны НАТО.

- Вероятно, для Североатлантического альянса интересно смотреть, как Россия будет реагировать на учения, которые проходят недалеко от российских границ. А в случае необходимости можно перебросить войска и начать вторжение в Крым – это в планах НАТО является вполне реальной картиной, - заключил политолог.

Напомним, в акватории Черного моря 28 июня начались ежегодные американо-украинские военные учения Sea Breeze 2021. В них участвуют 32 страны, участники отрабатывают боевые действия на море, суше и в воздухе. В Черноморском флоте России заявили, что они контролируют действия участников учений Sea Breeze 2021.

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