Западный берег снимает сливки: Как перераспределился поток туристов после потопа в Крыму

В результате природных катаклизмов Ялта выпала из списка приоритетных туристических направлений в июне. Фото: Архив "КП".

Несмотря на разбушевавшуюся в Крыму стихию, цены на пострадавшем от потопа побережье не падают. А туристы устремляются на запад полуострова, который избежал наводнений.

Сильные ливни едва не смыли с курортной карты главный туристический город Крыма Ялту и расположенную ближе к Крымскому мосту Керчь. На восстановление дорог и инфраструктуры полуострова понадобится больше пяти миллиардов рублей. А отдыхающие тем временем устремились в районы, которых не коснулся потоп.

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ

Сегодня Ялта постепенно приходит в себя после июньской стихии. В прибрежных зонах от Гурзуфа до Алупки были закрыты для купания более 50-ти пляжей из 86-ти – большинство из них находятся рядом с руслами рек, вышедших из берегов. Сейчас реки расчищают, дно обследуют водолазы. Открытие пляжей ожидается уже 12 июля.

- Как только вода на всех пляжах будет соответствовать ГОСТу, будет все нормально. Нас радует, что температура воды в море опускалась до 12 градусов - это та вода, которая идет из глубин. И сегодня мы констатируем, что море стало прозрачным, и в ближайшее время показатели будут соответствовать ГОСТу, - сообщил «Комсомолке» замглавы администрации Ялты Сергей Стрельбицкий.

Вода на всех пляжах Ялты скоро снова будет соответствовать ГОСТу. Фото: Архв "КП"

Меньше пострадала курортная инфраструктура Керченского полуострова. Поскольку основной удар пришелся на Керчь, то пляжи, расположенные вдоль побережья Азовского и Черного морей, продолжают принимать отдыхающих. Гостевые дома в окрестных прибрежных поселках забиты до отказа. Да и в самой Керчи запрет на купание, связанный со схождением в море большого количества стоков, действовал недолго. Спустя два дня после потопа городской пляж уже был полон отдыхающих.

Тем не менее, желающих ехать в Керчь заметно поубавилось. А из приоритетных туристических направлений, по оценке сервисов бронирования жилья, выпала и Ялта.

ЦЕНЫ ПАДАТЬ НЕ СПЕШАТ

В целом туристическая инфраструктура республики серьезно не пострадала, восстановительные работы проходили быстро. Только сами курортники ждать их окончания не стали – ведь в отпуске каждый день на вес золота! Турпоток после наводнений в Восточном и Южном Крыму переместился на Западный берег полуострова. Настоящий аншлаг сейчас наблюдается в Евпатории, Саках, и даже небольших населенных пунктах, таких как Оленевка и Черноморское.

Гостевые дома в Заозерном под Евпаторией предлагают номера без комплекса услуг за 2 тысячи рублей в сутки. За такие же условия на восточном побережье просят от 1,5-1,7 тысяч.

Свежие отзывы туристов о Евпатории, правда, лестными не назовешь: город грязный, дороги плохие, высокие цены на общепит, еще и пробки на евпаторийском шоссе.

- Кошмар кошмарный, а не город, - возмущается москвичка Наталья. – Грязь, разруха, море за забором. Вы сами не понимаете, в каком ужасе и разрухе живете.

После потопа в Ялте пальму первенства по количеству отдыхающих перехватила Евпатория. Фото: Архив "КП"

Соседние Саки ценами от Евпатории практически не отличаются. Минимальная стоимость проживания в небольших гостевых домах начинается от 2 тысяч рублей. За эти деньги предлагают минимальный набор услуг, среди которых - вынос мусора раз в неделю.

- В номерах, которые могли бы быть лучше за эти деньги, производят уборку крайне редко, кондиционером пользоваться нежелательно, пребывание на общей кухне устно регламентируется уровнем шума с детьми, а поход к морю занимает не менее 30 минут быстрым шагом, - отмечает приезжий из Сургута Сергей.

А вот в многострадальной, казалось бы, Ялте цены на жилье практически не изменились. Небольшое снижение – до 15% - наблюдается только в частном секторе, немного сбросить цену решили собственники квартир.

В небольших отелях и гостевых домах прибрежной линии от Алупки до Фороса, которая входит в состав Большой Ялты, стоимость комнаты на двоих начинается в среднем от 2,5 тысяч рублей. В самой же курортной столице цена традиционно в два раза выше - минимум 5 тысяч.

По прогнозам экспертов, отрицательной динамики следует ожидать, если ситуация в туристическом секторе Ялты не изменится в течение ближайшего времени.

- Если подождать еще недели две, и наплыва туристов не будет, то, возможно, пойдет какое-то снижение цен, - считает представитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. – Но максимум на 20-25%.

Тем временем власти Ялты, напротив, фиксируют постепенный подъем туристического спроса.

- На сегодняшний день загрузка средств размещения в городе уже достигла 75%, - уверяет заместитель главы Ялты Сергей Стрельбицкий.

Учитывая природные катаклизмы последних недель – показатель хороший.

ТУРИСТЫ В ЯЛТЕ ХОТЯТ ТУСОВОК

Похоже, что пока туристов больше беспокоят не столько последствия ливней, сколько антиковидные ограничения и запрет на работу кафе и ресторанов после 23.00. Не будет ночной жизни - не будет и туристов, считают отельеры.

- Ялта - это тусовочный регион. Большой урон нанесет закрытие караоке-клубов и вечеринок. По крайней мере, на открытом воздухе можно было бы не запрещать, - считает Наталья Стамбульникова.

Запрет на работу баров и ресторанов после 23 часов был введен в Крыму с 22 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Глава республики Сергей Аксенов поручил обесточивать нарушающие запрет заведения. В таких условия, по мнению отельеров, туристов в Ялте можно не ждать совсем.

В Минкурортов тем временем снова запустили сервис обратной связи, который позволяет туристам оставить свой отзыв об отдыхе на полуострове. По информации министерства, из тех, кто оставил отзыв в прошлом году, 96% изъявили желание вернуться, причем половина из них отпуск планировали на это лето.

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Для отдыха в Крыму пока не нужна справка о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Такие требования действуют только для санаториев и детских лагерей.

На полуострове действует масочный режим. Покупателей без средств защиты в магазинах не обслуживают. За нарушение требований Роспотребнадзора торговые точки могут быть оштрафованы.

Массовые мероприятия в Крыму также под запретом. Исключение составляют культурные, развлекательные и спортивные акции, которые разрешены отдельным указом главы республики.

Кафе и ресторанам полуострова разрешено работать только в дневное время, после 23.00 - работа на вынос или доставку. Действует требование к заполняемости кинотеатров и рассадке в заведениях общепита.

В Симферополе, Ялте и Алуште запрещена работа дискотек, караоке- и ночных клубов, кальянных, концертных и танцевальных залов. В случае нарушений власти Крыма готовы отключать заведения от электроснабжения.

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