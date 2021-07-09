Погода на выходные 10 и 11 июля 2021 в Симферополе: жарко и без аномалий

На выходные синоптики прогнозируют в Симферополе жаркую погоду, без осадков. Фото: Архив "КП"

Природных катаклизмов в ближайшие дни в Крыму не ожидается. По данным Крымского гидрометцентра, погода на выходные 10 и 11 июля 2021 в Симферополе будет жаркая и без осадков.

В субботу, 10 июля, ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20°, днем жарко – 30-32°.

11 июля погода практически не изменится. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 18-20°, днем все также 30-32°.

По данным синоптиков, жаркое лето в Крыму продолжается, несмотря на «нападки» стихии.

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