Погода на выходные 10 и 11 июля 2021 в Севастополе: дождь и +33

В Севастополе прогнозируют жару и дождь с грозой. Фото: Архив "КП".

Выходные в Севастополе обещают быть жаркими, но с дождем. Синоптики прогнозируют грозы.

По данным Крымского гидрометцентра, погода на выходные 10 и 11 июля в Севастополе будет радовать по-настоящему летней жарой. Температура воздуха ночью составит 20-22°, днем 31-33°.

При этом сохранится переменная облачность. Ночью будет без осадков, однако уже во второй половине дня субботы возможен небольшой дождь с грозой. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

В воскресенье, 11 июля: переменная облачность. Ночью также без осадков, а вот днем снова ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20- 22°, днем 31-33°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В этом заинтересовано НАТО: Эксперт об открытии украинского полигона у границ Крыма

Киев планирует проводить учения и запускать зенитные управляемые ракеты вблизи полуострова (подробнее)

Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 июля: обнаружили еще 348 заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 9 июля (подробнее)