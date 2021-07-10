Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 июля: Выявлено еще 357 случаев заболевания

Статистика заболеваемости рванула вверх с туристическим сезоном Фото: Архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 2 тысячи 737 человек. Еще 2 тысячи 455 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 51 тысяча 695 случаев COVID-19. Справились с болезнью 45 тысяч 217 человек. Умерли 1 тысяча 583 пациента.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки подтверждено 357 новых случая коронавируса. В том числе 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 67 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за рубежа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Госпитализированы 174 человека с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 209 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 227 пациент. Умерли 9.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 5067 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 118 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 128 пациентов, умерли 3.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 17 тысяч 798 человек. Выздоровели 15 тысяч 516 человек, 774 умерли. Под наблюдением находится 485 контактировавших с заболевшими.

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