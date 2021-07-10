«Я понимал, что там настоящий ужас»: Эдгард Запашный о потопе в Ялте и новых съемках в «Тайгане»

Эдгард Запашный родился в Ялте, когда родители были здесь на гастролях. Фото: Эдгард Запашный/Instagram

11 июля уроженец Ялты Эдгард Запашный отмечает свой День рождения. Почему не будет праздновать его в Крыму, и о чем будет его новая программа, снятая в парке львов «Тайган», КП-Крым спросила лично у именинника.

- Эдгард, вы помните Ялту своего детства? Переживали, когда там случилось наводнение?

Я недолго прожил в Ялте. Я родился там, когда родители были на гастролях, и потом сорок лет там не был. И только последние четыре года, так получилось, с присоединением Крыма к России, я стал посещать Ялту и Крым в принципе. Но, конечно же, я переживал. Я все это наблюдал по соцсетям и по телевизору. И понимал, что там настоящий ужас. И очень сильно расстроен тем, как на эти события отреагировала украинская власть. Когда какой- то министр позволил себе сказать, мол, нужна была пресная вода, вот вам пресная вода. Не позволительно делать такие заявления в то время, когда город разрушается, когда два человека погибло. Это не позволительно никакой власти и никакому чиновнику. Это меня сильно расстроило и лишний раз убедило, что на Украине к власти пришли далеко не умные люди.

- У вас день рождения 11 июля, не планируете отмечать его в Крыму?

У меня не получится его отмечать где-либо, кроме Москвы, так как этот день выпадает на воскресенье. Сейчас мы работаем в графике «среда- суббота- воскресенье», и я очень жестко привязан к Большому московскому цирку. Мы должны работать, мы должны продолжать радовать публику. Поэтому отмечать свой День рождения я буду на манеже Большого московского цирка.

Но слово отмечать сюда тоже в полной мере не подходит. Потому что я не большой поклонник устраивать пир во время чумы. Конечно, мы сейчас не в период чумы, но времена сложные. И устраивать какие-то супер-вечеринки не правильно ни с какой стороны. Поэтому я скорей всего отмечу сразу после представления внутри цирка. Торт, кофе, сок, все остальное, приму поздравления. Но устраивать какое- то веселье или банкет - нет. Что касается посещения Крыма, то в этом году я, наверное, еще раз приеду минимум один раз.

- Уже знаете когда?

Меня пригласили в «Артек» и мы сейчас над этим работаем. Возможно, в «Артек» приеду до конца лета. Есть еще пару приглашений, посмотрим.

- Эдгард, одну из своих программ вы снимали в крымском парке львов «Тайган». Планируете новые выпуски?

У нас как раз сейчас в доработке одна программа про Олега Зубкова, про его парк и про переезд слонов. Я был там месяц назад, провел в «Тайгане» два дня, мы все сняли, зафиксировали. И сейчас мы готовим к выпуску новую программу на телеканале Звезда. Потому что случай этот резонансный и об этом надо говорить. К тому же у Олега были определенные недопонимания с теми людьми, которые обвинили его в убийствах животных, в организации гладиаторских боев и все остальное. В общем, эти две темы в рамках моей программы мы обязательно осветим.

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