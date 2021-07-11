Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 июля: Выявлено еще 368 случаев заболевания

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым сообщили, что в настоящее время амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 проходят 2679 мужчин и женщин, стационарное (COVID-19 и пневмония) - 2740.

Всего за время пандемии специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю выявлено 52063 положительных на ковид. В крымских больницах врачи вернули здоровье 45370 заболевшим. Летальных исходов - 1591.

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Статистика пандемии на полуострове. Фото: Минздрав РК

Всего за минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 368 новых случаев коронавирусной инфекции: 286 заболевших сами обратились к врачам, 71 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев ковида привезли из-за рубежа.

Из ковидных отделений больниц выписали 153 выздоровевших мужчин и женщин, к сожалению, 8 человек не удалось спасти. За все время пандемии коронавируса медики вернули здоровье 45 370 пациентам.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое Севастополе за минувшие 24 часа выявили 121 новый случай заболевания COVID-19.

Из больниц выписали 80 выздоровевших. Умерли два человека в возрасте 72 и 84 года.

Всего за время пандемии выздоровели 15 596 мужчин и женщин, 776 летальных исходов.

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