Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 июля: Выявлено еще 371 случай заболевания

Всего с начала пандемии на полуострове выявили 52434 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

По данным пресс-службы регионального Минздрава, в Крыму амбулаторное лечение проходят 2927 человек, стационарное с диагнозом covid и пневмония - 2803.

Всего с начала пандемии на полуострове выявили 52434 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписали - 45415.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За последние сутки в Крыму зарегистрировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 371 случай инфекции. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы. - За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4034 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 45 человек, выздоровевших за весь период - 45 415 человек, - добавил он.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 12 июля зарегистрирован 121 новый случай заболевания COVID-19. 80 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 72 и 84 года.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 17 919 человек, - добавили в правительстве города.

В настоящий момент выздоровели 15 596 человек, 776 умерли.

Под наблюдением находится 493 человека - это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50