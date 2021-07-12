По шею в воде и с детьми на руках: сотрудники МЧС России вспоминают потоп в Керчи

Сотрудники МЧС России Павел Ярмоленко и Илья Миловидов во время потопа в Керчи помогли многим. Фото: Юлия МАРКИНА

По сигналу тревоги керченские спасатели были подняты в час ночи 17 июня. Помощь требовалась в село Приозерное, где уже затапливало жилые дома. В поселок, по рассказам местных жителей, не мог заехать даже трактор – его сносило потоком воды. Люди просили первым делом эвакуировать женщину с двумя детьми: их дом уже залило по колено. Посадив семью на служебный УАЗ (специально подготовленная машина могла преодолевать глубину до 70 см), сотрудники МЧС должны были отвезти маму с детьми к родственникам на другой конец села. Но машина не справилась с водной стихией.

- Ехали, глубина вроде небольшая, фары еще видно, но в одном из углублений автомобиль начало смывать с дороги, машина стала наполняться водой. Решили эвакуироваться. Машина в итоге затонула в овраге. А нас понесло дальше. Мы этот овраг переплыли и, зацепившись за дерево, за ним спрятались. Напор был такой, что выйти из-за дерева было невозможно. Сразу же начинало сносить. С полтретьего ночи мы стояли в воде и держали детей. Двухлетнего мальчика на руках держала мама, пятилетнюю девочку - сержант Умеров, - рассказывает «Комсомолке» начальник 17-й Пожарно-спасательной части Керчи Павел Ярмоленко.

Ему удалось достать из под костюма защиты мобильный телефон и, и пока аппарат еще работал, вызвать подмогу. Прибывшие коллеги развернули здесь спасательную операцию. Через овраг перекинули лестницу, по которой можно было идти как по мостику, и протянули веревку, за которую держалась обессилевшая женщина с ребенком на руках.

УАЗ-3151, затонувший в Приозерном, будет восстановлен Фото: Юлия МАРКИНА

В общей сложности, «Уралы» МЧС России вывезли из затопленных домов в Приозерном более десятка людей, половина из которых дети. Одного грудничка переправили к машине прямо в детской ванночке для купания. Всех разместили в здании детского сада, расположенного на другом конце села. Уже тогда вода доходила до дверей «КАМАЗов» и «Уралов», а там, где не могли проехать на машинах, работали на лодках и плотах, вспоминает начальник 15-той ПСЧ Илья Миловидов.

После семи утра спасателей перекинули в Керчь. К тому времени вода уже накрыла центральные улицы города - Пролетарскую, Самойленко, Борзенко, Комарова и Еременко. Нужно было срочно подключить первую горбольницу к электроснабжению. Без света в тот день осталась большая часть города.

- Маленькие генераторы, которыми запитали больницу, не справлялись с тем количеством аппаратуры, которое там находилось. Это и реанимация, и аппараты ИВЛ. КРЭС максимально близко подогнал мобильную дизель-установку на базе «КАМАЗа». Нужно было силовые кабеля перекинуть на второй этаж больницы, чтобы переподключить к этой установке. Приходилось все делать вплавь. Первый этаж был затоплен по шею. Обстановка была та еще. Здесь плавали капельницы, бинты, марли. Очень сложно было открыть железную дверь, чтобы прошмыгнуть в нее. Поток воды был сильнее. При этом, важно было не намочить кабеля, - продолжает Миловидов.

В 15-той пожарной части Керчи до сих работает полевая кухня в режиме ЧС Фото: Юлия МАРКИНА

Через два с половиной часа в медучреждении появилась электроэнергия. А у спасателей - новые задачи: доставить продукты питания в больницу и роддом, отрезанные от транспортного сообщения, эвакуировать инвалидов и пожилых людей из затапливаемых домов.

Сотрудники МЧС России включались в работу везде: откачка воды, сушка квартир, чистка речки, ливневок. Отработали максимально, говорят спасатели. В режиме ЧС работают до сих пор: в пожарной части по улице Комарова развернута полевая кухня для возвращающихся с заданий сотрудников. Но сейчас в основном помогают сушить подтопленное жилье. В городе ежедневно работают больше десятка тепловых пушек.

Такими тепловыми пушками бойцы МЧС помогают сушить пострадавшие от наводнения дома Фото: Юлия МАРКИНА

А затонувшую в Приозерном машину доставили в Керчь. Ее восстановят, и она снова будет в боевом строю.

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