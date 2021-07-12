Око центр: Ведущая офтальмологическая клиника Крыма

Око центр предоставляет широкий спектр высокотехнологичных офтальмологических услуг с применением инновационных методик и безопасных лазерных установок.

Око центр – одна из крупнейших в Крыму офтальмологических клиник, где царит профессионализм, сплоченность коллектива.

Клиника была основана в 2006 году и все эти годы предоставляет пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь на территории всего Крымского полуострова. Око центр предоставляет широкий спектр высокотехнологичных офтальмологических услуг с применением инновационных методик и безопасных лазерных установок.

Специалисты клиники индивидуально подходят к решению проблем со зрением каждого пациента. Медики Око центра – это не просто вежливый персонал, но прежде всего - команда профессионалов и любителей своего дела, которая всегда готова прийти своим пациентам на помощь и решить проблемы со зрением.

Медики Око центра – это не просто вежливый персонал, но прежде всего - команда профессионалов.

Какие заболевания лечат в Око центре?

- катаракту и прочие связанные патологии

- глаукому, заболевания и отслоения сетчатки

- детские заболевания

- аномалии рефракции, близорукость, дальнозоркость, астигматизм и воспалительные заболевания глаз

- косоглазие, птеригиум и прочие заболевания в области век и конъюнктивы

Тысячи пациентов уже улучшили зрение с помощью клиники Око центр.

Какие услуги предлагает Око центр пациентам?

компьютерная диагностика зрения с консультацией

аппаратное лечение зрения

лазерное лечение глаукомы, сетчатки

витреоретинальная хирургия

детская офтальмология

лечение кератоконуса, косоглазия

лечение катаракты путем микрохирургического, ультразвукового удаления с имплантацией хрусталиков мировых брендов

эксимер-лазерная коррекция зрения методами: Super Lasik, Femto 3D Lasik при близорукости, дальнозоркости, астигматизме

комплексно-аппаратное лечение зрения у детей и подростков при амблиопии, близорукости, спазм аккомодации

ортокератологическое лечение ночными линзами: «Paragon», «Moonlens»;

подбор очков и контактных линз для зрения

Почему Око центр выбирают сотни тысяч пациентов?

1. Заботливое отношение к пациентам

2. Постоянное развитие и внедрение передовых методик лечения

3. Высокий профессионализм специалистов

4. Лучшее материальное обеспечение и оборудование

Око центр – это не просто клиника по лечению проблем зрительной системы, а высокотехнологичный медицинский центр, который готов сделать ваш мир ярче!

Команда Око центра.

КОНТАКТЫ

Адрес головного офиса: Симферополь, Железнодорожный район, бульвар Ленина, 9

Телефоны: +7 978 715 22 02, +7 978 978 82 88

Сайт: https://oko-center.com

Электронный адрес: oko-center@mail.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА