Око центр: Ведущая офтальмологическая клиника Крыма

Око центр предоставляет широкий спектр высокотехнологичных офтальмологических услуг с применением инновационных методик и безопасных лазерных установок.
Око центр – одна из крупнейших в Крыму офтальмологических клиник, где царит профессионализм, сплоченность коллектива.
Клиника была основана в 2006 году и все эти годы предоставляет пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь на территории всего Крымского полуострова. Око центр предоставляет широкий спектр высокотехнологичных офтальмологических услуг с применением инновационных методик и безопасных лазерных установок.
Специалисты клиники индивидуально подходят к решению проблем со зрением каждого пациента. Медики Око центра – это не просто вежливый персонал, но прежде всего - команда профессионалов и любителей своего дела, которая всегда готова прийти своим пациентам на помощь и решить проблемы со зрением.
Медики Око центра – это не просто вежливый персонал, но прежде всего - команда профессионалов.
Какие заболевания лечат в Око центре?
- катаракту и прочие связанные патологии
- глаукому, заболевания и отслоения сетчатки
- детские заболевания
- аномалии рефракции, близорукость, дальнозоркость, астигматизм и воспалительные заболевания глаз
- косоглазие, птеригиум и прочие заболевания в области век и конъюнктивы
Тысячи пациентов уже улучшили зрение с помощью клиники Око центр.
Какие услуги предлагает Око центр пациентам?
компьютерная диагностика зрения с консультацией
аппаратное лечение зрения
лазерное лечение глаукомы, сетчатки
витреоретинальная хирургия
детская офтальмология
лечение кератоконуса, косоглазия
лечение катаракты путем микрохирургического, ультразвукового удаления с имплантацией хрусталиков мировых брендов
эксимер-лазерная коррекция зрения методами: Super Lasik, Femto 3D Lasik при близорукости, дальнозоркости, астигматизме
комплексно-аппаратное лечение зрения у детей и подростков при амблиопии, близорукости, спазм аккомодации
ортокератологическое лечение ночными линзами: «Paragon», «Moonlens»;
подбор очков и контактных линз для зрения
Почему Око центр выбирают сотни тысяч пациентов?
1. Заботливое отношение к пациентам
2. Постоянное развитие и внедрение передовых методик лечения
3. Высокий профессионализм специалистов
4. Лучшее материальное обеспечение и оборудование
Око центр – это не просто клиника по лечению проблем зрительной системы, а высокотехнологичный медицинский центр, который готов сделать ваш мир ярче!
Команда Око центра.
КОНТАКТЫ
Адрес головного офиса: Симферополь, Железнодорожный район, бульвар Ленина, 9
Телефоны: +7 978 715 22 02, +7 978 978 82 88
Сайт: https://oko-center.com
Электронный адрес: oko-center@mail.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА