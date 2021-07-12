Севастопольская винодельня Loco Cimbali Winery представила новую линейку легких вин

Модный тренд на легкие свежие вина отмечают многие эксперты, от знаменитого Магистра Вина Фрэнка Смулдерса из Голландии до российского Винного Академика Леонида Фадеева.

Винодельня Loco Cimbali Winery представляет новую лимитированную линейку легких свежих вин от Олега Репина: сухое белое вино Loco Cimbali Orange и сухое красное вино Loco Cimbali Pinot Meunier.

Модный тренд на легкие свежие вина отмечают многие эксперты, от знаменитого Магистра Вина Фрэнка Смулдерса из Голландии до российского Винного Академика Леонида Фадеева. Эти вина имеют освежающую кислотность и обладают яркой минеральностью.

Как и все новое, мода на orange wine - это хорошо забытое старое. Сухое белое вино Loco Cimbali Orange изготовлено из сортов Мускат Белый, Мускат Оттонель и Рислинг Рейнский по древней технологии (с настаиванием на мезге), но в популярном стиле, который подразумевает легкость и чистоту вкуса. За счет контакта ягод с виноградной кожицей вино приобретает свой нарядный янтарно-оранжевый оттенок. Виноград собран вручную с выделенного участка, расположенного в непосредственной близости от самой винодельни. Время от сбора до переработки ягод занимает считанные минуты, что позволяет сохранить тончайшие ароматические оттенки мускатных сортов и придает вину беззаботный летний характер. Первый оранж Олега Репина получился с мягким фруктовым вкусом, с умеренной танинностью и пикантной горчинкой в послевкусии.

Loco Cimbali Оранж - это первый опыт производства вина «нового поколения» в рамках терруара Балаклавы.

Новое вино Loco Cimbali Pinot Meunier - на одной волне с мировым трендом на сочные, свежие красные вина с фруктовой ароматикой. Виноград сорта Пино Менье выращен на участке, расположенном на южном склоне подножия холма Высота Горная. Высокое содержание активной извести дарит этому красному вину приятную кислотность, восхитительную молодость и освежающую минеральность. Благодаря едва ощутимому, почти невесомому шелковистому танину вино отличается легкостью и универсальной гастрономичностью.

- Loco Cimbali Оранж - это первый опыт производства вина «нового поколения» в рамках терруара Балаклавы, - говорит совладелица винодельни Loco Cimbali Winery Снежанна Георгиева. - Стилистика этого вина отличается от всех оранжей Крыма. Здесь в ассамбляже участвуют Рислинг более позднего сбора и два вида Муската. Ориентальная ароматика Мускатов очень интересно сочетается со строгой цитрусовой нотой Рислинга.

Пино Менье - первый glou-glou wine* Олега Репина. Вино из редкого сорта Менье - бескомпромиссная свежесть и легкость. Это вино, которое не перегружает рецепторы, а дарит мгновенное удовольствие.

* glou glou - французский термин, характеризующий популярный в Европе и Америке cтиль легких свежих вин

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