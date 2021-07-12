Собственникам дорогих авто после потопа компенсируют 40% стоимости машины

Выплата пострадавшим автовладельцам в Крыму является беспрецедентной. Фото:Архив "КП".

Сумма компенсации автовладельцам, пострадавшим в результате потопа в Крыму, составит 40% от стоимости автомобиля. Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий ЧС заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Речь идет об автомобилях стоимостью более 300 тысяч рублей.

-Машины разбили на две категории. За автомобили стоимостью до 300 тысяч рублей автовладельцы получат стоимость автомобиля по оценке в полном объеме. И свыше 300 тысяч рублей – 40% стоимости автомобиля…Мы исходим из наших финансовых возможностей. Подобных прецедентов по стране не было. Мы в этом плане первопроходцы,- сказал Аксенов.

Выплаты автовладельцам будут осуществляться через благотворительный фонд, на счета которого, по словам главы республики уже поступило 180 миллионов рублей от «социально-ответственного бизнеса».

Министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко в свою очередь отметил, что сумма выплат будет достаточной, чтобы восстановить поврежденные машины.

- Мировая практика говорит о том что в принципе эти транспортные средства подлежат дальнейшей реализации и восстановлению. Спокойно за эти деньги автомобиль можно восстановить,- сказал Шеряко.

Всего, по словам министра, от пострадавших автовладельцев поступило 930 заявлений на получение компенсации. Больше всего автомобилей пострадало в Керчи – 729 заявлений, 182 заявления подали собственники авто в Ялте, и 26 в Бахчисарайском районе. Сумма ущерба составляет 406,8 миллионов рублей.

Документы, необходимые для получения компенсации: паспорт, документ на право собственности авто, копия техпаспорта, копия свидетельства о регистрации автотранспортного средства.

Прием заявлений от собственников автомобилей начнется в понедельник 19 июля. Не получат выплаты те, кто уже получил их по КАСКО, отметил министр экономического развития.

-Выплата будет осуществляться или владельцу транспортного средства или собственнику. По автомобилю можно будет получить только одну выплату. Ее не сможет получить человек по доверенности или человек, который придет с техпаспортом. Мы будем это все отсекать. В случае продажи по генеральной доверенности будем связываться с МРЭО и собственником авто, -сказал Дмитрий Шеряко.

Прием заявлений будет осуществляться в отделениях Фонда поддержки предпринимателей: в Керчи по улице Кирова, 15; в Ялте по улице Маршака, 6, помещение 5; В Симферополе – ул. Севастопольская, 20,а.

Компенсации будут выплачивать в безналичной форме переводом на банковскую карточку автовладельца.

В результате аномальных ливней в Крыму в середине июня затопленными оказались территории Керчи и Ялты. В начале июля дожди обрушились и на Бахчисарайский район. Пострадали дома, магазины и автомобили. В республике был объявлен и продолжает действовать режим ЧС.

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