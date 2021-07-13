Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 июля: еще 369 новых случаев

За сутки еще 369 человек заразились коронавирусом Фото: Виталий ПАРУБОВ

За последние сутки на территории Крымского полуострова амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 3 023 человека, на стационаре с ковидом и пневмонией находятся 2 883 человека. Всего с начала пандемии Роспотребнадзором выявлено 52 803 инфицированных коронавирусом, за этот период выздоровели 45 604 человека (за последние сутки – 189).

Кроме того, с начала пандемии зарегистрировали 1 607 умерших (9 – за последние сутки). Такие данные приводит Минздрав Крыма.

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За истекшие сутки на территории Крымского полуострова зарегистрировали 369 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из них самостоятельно за медпомощью обратились 335 человек, 30 – ранее контактировали с зараженными, еще 4 случая завезли из-за рубежа. Местные лаборатории за последние сутки обследовали на наличие заболевания 1 168 человек.

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