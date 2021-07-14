Партия «Новые люди» представила кандидатов в Госдуму от Крыма

Кандидат в Государственную Думу от Евпаторийского округа Мария Симикчи, руководитель крымского регионального отделения партии «Новые люди», кандидат в депутаты Анна Трофименко и Кандидат по Симферопольскому одномандатному округу Оксана Лобода.

Партия «Новые люди» основана в 2020 году и первый раз участвует в парламентских выборах. «Новые люди» делают ставку на кандидатов, которые многого достигли в своей профессиональной области и идут в политику, чтобы масштабировать свой успешный опыт. Цели у крымского отделения амбициозные: превратить полуостров в центр технологического развития. В Крым должны приезжать не только отдыхать, но и строить карьеру.

- У нас часто спрашивают, почему мы, люди без политического опыта, пошли в политику. Для меня важно развивать сферу образования, в которой я проработала семь лет, – рассказывает руководитель крымского регионального отделения партии «Новые люди», кандидат в депутаты Государственной думы Анна Трофименко.

– Я преподавала в РЭУ им. Плеханова основы предпринимательства. Поняла, что нет смысла создавать оазис в пустыне неактуального знания. Я решила пойти в политику, чтобы изменить всю образовательную систему, - отмечает Анна.

У «Новых людей» в Крыму более 1000 сторонников. В партии много молодежи и опытных экспертов. Вместе они хотят дать развитию Крыма новый импульс.

КРЫМ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ТУРИЗМ

В партии «Новые люди» создан экспертный клуб «Крым без окраин». Урбанисты и архитекторы работают над программой комплексного развития полуострова.

Сейчас инфраструктура развивается неравномерно. Курортные города и поселки стараются сделать привлекательными для туристов, в то время как остальная часть полуострова выглядит, мягко говоря, непрезентабельно.

- Туризм развивается только на Южном берегу, а остальные территории остаются без внимания. Кроме того, многие местные жители могут найти работу только в летний сезон. Я считаю, что необходимо развивать круглогодичный туризм, а также создавать комфортные условия для молодых людей, чтобы они не покидали полуостров, – рассказала кандидат в Государственную Думу от Евпаторийского округа Мария Симикчи.

ВОСПИТАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ

Правильное представление о семье формируется в детстве. Но школьные учителя сегодня завалены бумажной работой и воспитывать учеников просто не успевают. Кандидат по Симферопольскому одномандатному округу Оксана Лобода предлагает создать в Крыму сеть центров для психологической поддержки семей. Там же специалисты смогут работать с трудными подростками, а в перспективе - помогать им с трудоустройством.

- Молодые семьи смогут получать психологическую помощь, советы по воспитанию детей. По сути, это продвижение идеи осознанного родительства, – рассказала Оксана Лобода.

ЭКОМЕБЕЛЬ ИЗ МУСОРА

Одним из направлений своей работы Оксана видит сохранение уникальной природы Крыма и улучшение экологической обстановки.

Крым страдает от беспорядочной застройки, особо охраняемых природных территорий становится все меньше. На Южном берегу полуострова вырубаются лесные массивы и уничтожаются целые горные пласты под участки для нового строительства.

Актуальный вопрос - утилизация отходов. Партия «Новые люди» предлагает создавать из переработанного мусора элементы благоустройства.

- Тонны пластика, который накапливается на переполненных мусорных полигонах, можно перерабатывать и создавать из него скамейки, урны, - добавила Оксана Лобода.

ЦЕНЗУРА СМИ

Оксана Лобода - журналистка. Она уверена, что нужно менять редакционную политику региональных изданий. В таких СМИ часто не поощряется освещение определенных тем.

- Такие ограничения не соответствуют политике демократического государства. Во всех регионах журналисты должны иметь право поднимать важные вопросы, критиковать власть и бизнес, – выразила свое мнение Оксана Лобода.

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