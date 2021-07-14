Где в Крыму легче всего встретить НЛО, русалок и найти клад

На карте очень много разных значков и меток. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Сундук, или на худой конец глиняный горшок, набитый сверкающими на солнце золотыми монетами - кто из нас не мечтал о такой находке?! Задумка хороша, но одна загвоздка тормозит все дело - где же найти это богатство? Ответ на вопрос знает океанолог, крымовед и писатель Анатолий Таврический (Тынягин).

Анатолий Таврический (Тынягин). Фото: Анатолий Таврический (Тынягин)/VK

- Сокровищ в Крыму - на суше и в воде - хватит не на одно поколение кладоискателей, - рассказывает КП-Крым Анатолий. - Еще ребенком, когда жил с родителями в селе Малиновка Белогорского района, играл с серебряными и золотыми монетами, найденными родителями. Правда в те времена я даже не и догадывался об их баснословной ценности, как исторической, так и измеряемой в рублях.

70-летний крымчанин признается, что практически всю сознательную жизнь посвятили изучению загадочного и таинственного. В итоге написал несколько книг, увидела свет и «Карта затонувших судов, сокровищ, кладов, чудес и аномальных мест Крыма».

На одной стороне глянцевого плаката Крымский полуостров в объятиях Черного и Азовского морей - вся картинка густо испещрена не совсем обычными топографическими знаками в виде летающих тарелок, русалок и сундуков с золотом, а на другой краткое описание содержимого карты, разбитое на 12 пунктов: «Клады и сокровища Крыма», «Корабли, суда и сокровища затонувшие у берегов Крыма», «Амазонки», «Прометей», «Места силы», «Тектонические разломы», «Грязевый и подводные вулканы», «Менгиры, дольмены и кромлехи», «Черноморский, Кара-Дагский змей «Блеки», «Русалки, атланты и эльфы», «НЛО над Крымом», «Атлантида Черного моря».

Казалось бы, настоящий призыв к действию. Бери карту в руки и познавай неизведанное, вступай в контакт с внеземными цивилизациями, пополняй банковский счет премией за найденные золотые монеты и ювелирные украшения.

- Анатолий Тарасович, вы знаете, где и что сокрыто, почему сами не разыщете? – задаем логичный вопрос эксперту по сокровищам.

- Ну знаете, быть миллиардером, это очень хлопотное занятие, - такой ответ дает исследователь, то ли в шутку, то ли всерьез.

В карте указаны примерные геолокации сокровищ и кладов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Свое издание Анатолий Таврический не считает пособием для разного рода черных копателей и кладоискателей:

- Места же там указаны примерные, размеры участков десять на десять километров. Пусть ищут, кому не лень.

Но на карте много еще чего интересного, кроме кладов, скрытых в земле и под толщей морской воды. Если не повезло разбогатеть, то повезет завести дружбу с русалками, атлантами, эльфами и пришельцами с других галактик.

Гору Аю-Даг уфологи считают базой НЛО в Крыму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Гора Аю-Даг на Южном берегу Крыма - это база НЛО, там постоянно видят различные объекты, явно внеземного происхождения, - отмечает исследователь.

Но если уж совсем не повезет на клады и встречи, то можно просто отправится в места силы, а таких на полуострове предостаточно, чтобы испытать на себе их магическое действие.

- Места силы обладают повышенными энергетическими полями, им под силу подарить долголетие и исцелить от болезней людей с чистой совестью и покаявшихся в своих прегрешениях, - считает Таврический.

Кара-Даг считается местом обитания гигантского змея. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Не забыл крымчанин отметить на карте участки, где обитает гигантский змей «Блеки». Рептилия облюбовала прибрежную зону потухшего вулкана Кара-Даг.

- Наш змей выполняет функцию волка в лесу и охотиться на ослабленных дельфинов. Советую дайверам, кто его встретит, не пугаться - он обладает разумом и на людей не нападает, - уверяет океанолог.

СПРАВКА КП:

Анатолий Таврический (Тынягин) - севастопольский историк и путешественник, почетный гидронавт-исследователь СССР, океанолог, писатель, краевед. После окончания Ленинградского Гидрометеоинститута Анатолий Тарасович работал штурманом, капитаном на судах вспомогательного флота и гидронавтом-исследователем на батискафах и подводных аппаратах базы «Гидронавт».

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