Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 июля: Выявлено еще 375 случаев заболевания

В Крыму наивысшие показатели заболеваемости за весь период наблюдений Фото: Архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 2 тысячи 829 человек. Еще 2 тысячи 868 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 53 тысячи 178 случаев COVID-19. Справились с болезнью 46 тысяч 157 человек. Умерли 1 тысяча 615 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки подтверждено 375 новых случая коронавируса. В том числе 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев завозные из-за рубежа.

Госпитализированы 243 человека с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 144 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 553 пациента. Умерли 8.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 5536 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 121 новый случай COVID-19. С выздоровлением выписаны 135 пациентов, умерли 3.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 18 тысяч 282 человека. Выздоровели 15 тысяч 932 человека, 786 умерли. Под наблюдением находится 490 контактировавших с заболевшими.

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